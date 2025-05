Garcia jätab Prantsusmaa lahtistel kodupublikuga hüvasti

31-aastane Garcia, kes on kahel korral Roland Garrose väljakutel paarismängus slämmiturniiri võitnud, teatas ühismeedias, et tänavune turniir jääb tema viimaseks. "Kallis tennis, on aeg hüvasti jätta," teatas prantslanna ühismeedias. "Pärast 15 aastat tipptasemel võistlemist ja enam kui 25 aastat tennisele pühendumist tunnen, et olen valmis uueks peatükiks."

Garcia ainsad slämmivõidud pärinevadki kodustelt Prantsusmaa lahtistelt, üksikmängus jõudis ta 2017. aastal seal veerandfinaali. Kokku on ta WTA tuuril võitnud 19 turniiri, 11 neist üksikmängus. 2018. aastal kerkis ta maailma edetabelis neljandale reale, aga viimastel aastatel on ta heideldnud vigastustega ja isegi buliimiaga.

"Minu tenniseteekond ei ole olnud lihtne. Minu jaoks on tennis suurem kui lihtsalt võidud ja kaotused. See on armastus ja viha, rõõm või raev," ütles Garcia. "Olen sellegipoolest kõige eest tänulik. Tennis on andnud mulle palju, aga nüüd on aeg millekski uueks. Mu keha ja isiklikud eesmärgid nõuavad seda."

Garcia osales mullu ka Pariisis toimunud olümpiamängudel, kuid ta kaotas üksikmängus oma esimeses mängus ning paarismängus jõudis ta koos Diane Parry'ga teise ringi.

"Mu karjäär ei saa veel täitsa läbi," lisas Garcia. "Paar turniiri jääb veel teha. Esimene neist on kodus, Roland Garrose väljakutel. Osalen seal 14. korda järjest ja ühtlasi viimast korda. Tahan järgmised kolm nädalat keskenduda täielikult profitennisele."

Prantsusmaa lahtiste põhiturniiri algab pühapäeval, Garcia (WTA 145.) kohtub avaringis ameeriklanna Bernarda Peraga (WTA 90.).