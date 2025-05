Serviti krooniti kümnendat korda järjest Eesti käsipallimeistriks

Ka kuue väravaga juhtinud Viljandi võitis avapoolaja 15:10, teisel poolajal sai Põlva kaitse tööle, tegi 5:0 vahespurdi ning keerutas tasavägise, veel 53. minutil 23:23 viigiseisul olnud mängu lõpu enda kasuks.

"Kui Alfred Timmo jaanuari alguses vigastada sai, siis kõik arvasid, et meil läheb väga raskeks. Mida hooaeg edasi, siis saime ilma Alfredita päris kenasti hakkama ja see näitab, et meil on võistkonnas palju sügavust," tõdes Serviti vasakäär Henri Sillaste.

Servitile on see juba kümnendaks järjestikuseks ning kokkuvõttes 19. meistritiitliks. "Noortele käsipalluritele, kes seda mängu vaatavad, on see väga tähtis, et Põlvas on see asi au sees," kinnitas Sillaste.

Viimaseks jäänud finaalmängus viskas Jürgen Rooba Põlva kasuks seitse väravat, viis tabamust lisas Stanislav Kholodiuk. Viljandi toetus kahele mehele, kui Hendrik Koks viskas kümme ja Karl Roosna üheksa väravat.

"Kahes mängus käisime lati alt läbi," ütles Viljandi väravavaht Rasmus Ots. "Viimases mängus oli lõpuks see tase, mida peaksime mängult-mängule näitama, aga ei saanud seda asja jooksma. Oli küll pikk mängupaus, Servitil samamoodi, aga see oli seekord meie kahjuks."