Tiitlikaitsja Serviti pani oma kogemused maksma

Serviti juhtis sisuliselt algusest lõpuni, ehkki Viljandi tuli avapoolajal välja neljaväravalisest kaotusseisust ja pääses korraks ise 8:7 juhtima. Teisel poolajal jõudis Viljandi mitmel korral kolm punkti kaugusele, ent mitte lähemale.

Tõnis Kase viskas võitjate kasuks seitse ja Jürgen Rooba viis väravat. Viljandi resultatiivseim oli Karl Roosna seitsme väravaga.

"Tänase mänguga ei saa sajaprotsendiliselt rahule jääda. Võit on küll tore, aga need mõõnad, mis me esimesel poolajal sisse lasime ja korraks teisel poolajal, selliseid asju me ei tohi tegelikult endale lubada," ütles Serviti mängujuht Kermo Saksing.

"Kaitses peame paremini tegutsema. Tähtsaid mänge tuleb mängida kaitse pealt. Sealt tuleb suruda enda rütmi peale. See on see võti, millega Viljandi vastu mängida," lisas Saksing.

Viljandi tagamängija Karl Roosna sõnul said mulkidele saatuslikuks pisivead. "Rünnakul jätame mõned vabad panemata ning tagasijooksmisel on väikesed ebakõlad. Ise 20 väravat visata on vähe. Peame oma realiseerimisega vaeva nägema. Väikesed asjad ei klappinud."

Finaalseeria teine kohtumine toimub tuleval esmaspäeval Viljandis.