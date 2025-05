"Spordipühapäev" uuris Serviti edu: loodan, et keegi hakkab meile kohta kätte näitama!

Serviti hooaeg kujunes igati edukaks, sest kodukamaral võideti kõik võimalik – ka Balti liiga ja Eesti karikavõistlused. Meistriliiga finaalseerias alistas Põlva meeskond Viljandi kohtumistega 3:0. Kõige huvitavam ja tasavägisem oli finaalmängudest viimane, kus Serviti jäi peale 28:25. Paratamatult pakub tõsiasi, et üks klubi võidab Eesti meistritiitli kümnendat korda järjest, omajagu kõneainet. Neljapäeval Mesikäpa hallis kohal olles uuriski Vikerraadio, kuidas Eestis Serviti omalaadsesse hegemooniasse suhtutakse.

Tribüünil sai Vikerraadio spordiajakirjanik Johannes Vedru esmalt kokku Viljandi klubi fänni Einariga. "Spordi jaoks on see võib-olla õnnetus, Põlva jaoks õnnelik. Ma lootsin, et võtame ühe mängu ikka ära, täna oli see võimalik, aga nii läks. Mina olen õnnelik, et on olemas sellised mehed, kes viitsivad ja tahavad mängida. Käsipallikogukond, need fännid - rõõm on siin olla," tõdes Viljandi poolehoidja.

Servitiga Eesti meistriks tulnud ääremängija Jürgen Rooba on Eestis praegu üks kogenumaid tegevmängijaid. 35-aastane Rooba pallis aastaid välismaal, Saksamaal, Rootsis ja Prantsusmaal. Eestiski on ta varasemalt kandnud näiteks Kehra, Chocolate Boysi ja HC Tallinna särki.

Kuidas arvab Jürgen Rooba? Kas Serviti kümme järjestikust tiitlit tähendavad Eesti käsipallile õnne või õnnetust? "See on hea küsimus. Selline tunne, et peaks ütlema, et nii ja naa: õnnetus võib-olla selle poolest, et kuidagi rutiinseks muutub, eriti teiste meeskondade jaoks," mõtiskles Rooba. "Mingil määral võib-olla motivatsioonilangus, samas võib-olla just motivatsioonitõus, et võidame lõpuks ära. Teisalt on positiivne, kuidas üks meeskond suudab stabiilselt kvaliteeti näidata."

"See hakkab tagatubadest pihta, kogu see organisatsioon on üles ehitatud korraliku vundamendi peale," loetles Rooba Põlva edu tagamaid. "Kui seal asjad ei logise, siis on selle peale hea meeskonda üles ehitada. Pidev mõttetöö, korralik töö saalis meestega ja see kõik annabki kokku tulemuse," lisas ta.

Vikerraadio mikrofoni ette jäi ka Viljandit esindanud 34-aastane Kaspar Lees, samuti üks Eesti käsipalli raudvarasid. "Need numbrid on veidi hirmuäratavad, midagi pole öelda," tunnistas Lees. "Olen oma pika karjääri jooksul pidanud mitmeid kordi siin Mesikäpa hallis nende tähistamist vaatama. Võib-olla on üks võimalus Põlvasse kolida... Põlva jaoks on see edu õnn, vaadates suurt käsipalliringi oleks muidugi tore, kui me suudaks mehitada võimalikult konkurentsivõimelisi satse üle Eesti. Oleks tore, kui tiitleid oleks ju ka mujal, aga müts maha nende töö ees ja ülejäänud peavad tööd edasi tegema."

Viljandi peatreener Marko Koks on nüüdseks mitmeid aastaid üritanud oma meeskonnaga Servitit Eesti meistri troonilt tõugata. Veel pole see õnnestunud. Ka tema nõustus, et Põlva hegemoonia on korraga nii õnn kui õnnetus. "Neil on see võimalus oma tuumik 10+ aastat säilitada ja noori tuleb ka sealt hästi peale. Selge see, et mängijad mängivad kogu aeg ühte ja sama liigat, meilt on Viljandist läinud välisliigadesse palju mängijaid. Nii ja naa: eks me peame vaeva nägema, et sellisele tasemele jõuda ja stabiilsus saavutada," ütles ta.

60-aastane Kalmer Musting on Põlva Serviti pika edu peaarhitekt. Peatreener Musting ja abitreener Rein Suvi töötavad Servitis koos juba sisuliselt 20 aastat. Mõistagi aitas klubi edu mõtestada ka peatreener ise. "Peab tõele näkku vaatama: parimad mängud ja parim mänguvorm oli novembri ja detsembri mängudes Istanbuli Besiktasega, mis oli väga hästi komplekteeritud meeskond kuue hispaanlasega. Jäime neile kahe mängu kokkuvõttes ülinapilt alla. Sellel perioodil olime ka täiskoosseisus, suutsime head käsipalli näidata."

"Mul on raske öelda, kas see on õnn või õnnetus - ta on mõlemat. Meie kogukonnale on see suur õnn, meie rahvuskoondisele oleks igas mõistes tihedamat konkurentsi vaja," tõdes Musting. "Viljandi on ikkagi väga hea võistkonna kokku pannud, aga on selge, et meie viieliikmelises meistriliigas on puudujäägid. Loodan väga, et järgnevatel aastatel suudame meistriliiga ülespoole kasvatada ja taset tõsta. Väga loodan, et keegi tõuseb nii heaks, et hakkab meile kohta kätte näitama."

Mustingu sõnul on Põlvasse edu toonud järjekindel töö, käsipallitraditsioonid ja hea treenerite brigaad. "Meil on ka regulaarne järelkasv. Mõned aastakäigud on kehvemad, aga ühtegi pole täitmata. Aastast aastasse suudame Eesti meistrivõistlustel tulla esikolmikusse, kuigi viimastel aastatel on noorte konkurents läinud tihedamaks. Kindlasti meie toetajad, see, et meil on sellises kohas üldse selline võimalus. Me ei seo oma mängijaid sellega, et jääge meile ja võidelge oma kodukoha eest, me motiveerime neid Eesti käsipalli mõistes hästi. Kõik see kokku on selle edu taganud," ütles Musting.