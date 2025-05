Põlva Serviti on sammu kaugusel 19. tiitlist

Eelmisel nädalal alanud finaalseerias on Viljandi HC mänge juhtinud vaid kolm minutid ning seejärel on Põlva mehed oma teed läinud. Eston Varuski tõrjete ning Jürgen Rooba 18 värava abil on Serviti kahes mängus vastased alistanud 26:20 ning 32:24. See tähendab, et põlvakate rekordiline 19. meistritiitel on vaid ühe võidu kaugusel.

"Oleme kaks kohtumist hästi esinenud ning kõik pallurid on ka selle eest kiidusõnu kuulnud," alustas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Nüüd tuleb samamoodi stabiilselt edasi minna. Aga kõik ei sõltu meist ning ka vastastel on siin oma osa rääkida ja teadvustame endale, et tiitel veel käes ei ole. Peame oma asjadest samamoodi õnnestunult kinni pidama ning suuremaid mõõnu vältima."

Taasiseseisvunud Eesti käsipalliajaloos on välja jagatud 32 tiitlit, millest Põlval on võimalus sel kolmapäeval kindlustada oma 19. Üksteist kulda on rännanud Kehrasse ning ühe esikoha on saanud Valga Maret-Sport, Viimsi HC ja Chocolate Boys Tallinn. Serviti ridades on Eston Varuskil sel nädalal võimalus pea kohale tõsta 15. karikas.

"Lihtne vastus on, et igas elemendis," vastas Viljandi HC peatreener Marko Koks küsimusele, kus peaks hoolealused juurde panema, et seeria pikemaks viia. "Me ei ole suutnud pooltki nii head mängu näidata, kui oleme läbi hooaja näidanud ning milleks me võimelised oleme. Kuidagi rutiinne on see minek olnud, lootsin eriti kodupubliku ees "tuhhi" rohkem näha. Eks nüüd võib olla viimane võimalus endast kõik välja panna ning näidata, mis puust me tehtud oleme."

Finaalseeria kohtumised:

16.05 (Mesikäpa) Hall Põlva Serviti - Viljandi HC 26:20

19.05 (Viljandi Spordihoone) Viljandi HC - Põlva Serviti 24:32

22.05 (19.00; Mesikäpa Hall) Põlva Serviti - Viljandi HC

ja vajadusel:

25.05 (14.00; Viljandi Spordihoone) Viljandi HC - Põlva Serviti

28.05 (19.00; Mesikäpa hall) Põlva Serviti - Viljandi HC