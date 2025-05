Serviti jõudis meistritiitlist ühe võidu kaugusele

Kui kohtumine algas tasavägiselt, siis peagi kasvatas Serviti neljaväravalise seeriaga vahe sisse ja poolajaks oli nende edu juba pluss kuus.

Teisel poolajal pilt ei muutunud ja tosin minutit enne lõppu oli Serviti peal juba kümnega 29:19. Lõpuks võitsid külalised 32:24.

"Kindlasti jään rahule. Väga meeldis, et kõik tegutsesid väga ühtselt," lausus 13 väravaga Serviti resultatiivseimaks kerkinud Jürgen Rooba ERR-ile.

"Oli agressiivne kaitse ja rünnakul ka ei tekkinud väga mõõnaperioodi. Mõned minutid olid, aga õnneks need kaua ei kestnud. Olen väga rahul jah."

Rooba sõnul luges selles mängus väga palju see, kes rohkem tahab. "Need finaalseeriad on alati niimoodi, et kel paremini õnnestub. Võib-olla pikemas seerias läheb maksma, kel rohkem jõudu jagub," lausus ta.

"Täna oli meil seda jõudu kindlasti rohkem ja pidasime oma distsipliinist võib-olla paremini kinni kui Viljandi."

Viljandi suurim skooritegija oli kuue tabamusega Karl Roosna.

Seeria kolmas kohtumine toimub neljapäeval, 22. mail Mesikäpa Hallis Põlvas ja jääb kodumeeskonna edu korral viimaseks.