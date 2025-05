Tiitlikaitsja Swiatek sai Prantsusmaa lahtisteks keerulise loosi

Nii 2022., 2023. kui 2024. aastal Pariisis naiste üksikmänguturniiri võitnud maailma viies reket Swiatek kohtub avaringis 28-aastase slovakitari Rebecca Šramkovaga (WTA 41.).

Kui senises ainsas omavahelises kohtumises oli Swiatek slovakitarist tänavustel Austraalia lahtistel parem 6:0, 6:2, siis edasine turniir võib pakkuda mitmeid komistuskive: teises ringis võib võimalikuks vastaseks tulla nelja aasta tagune USA lahtiste võitja Emma Raducanu, kolmandas ukrainlanna Marta Kostjuk ning neljandas näiteks Jelena Rõbakina, Belinda Bencic või Jelena Ostapenko.

Läti esireket Ostapenko on Swiateki alistanud kõigis kuues omavahelises kohtumises, Rõbakina ja Bencici mäng on sealjuures üks avaringi nimekamaid vastasseise. Edu korral võib poolatari veerandfinaalis oodata näiteks neljanda asetusega Jasmine Paolini.

Meeste maailma esireket Jannik Sinner alustab oma Prantsusmaa lahtiseid mänguga prantslase Arthur Rinderknechi vastu, võimalik vastane neljandas ringis on Andrei Rubljov ning samas tabelipooles on ka Novak Djokovic.

Carlos Alcarazi turniir algab endise maailma neljanda reketi Kei Nishikori vastu, samas veerandis on näiteks Casper Ruud, Ben Shelton, Tommy Paul ja Stefanos Tsitsipas.