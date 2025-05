Kristjan Tamm teenis hooaja teise turniirivõidu

Turniiril teise asetuse saanud Tamm ja Tsitsipas kohtusid finaalis austraallaste Ethan Cooki ja Tai Sachiga, kes mängisid Kreetal kolmanda asetusega.

Tamm ja Stefanos Tsitsipase noorem vend võitsid avasetis seisult 2:2 neli järjestikust geimi ning vormistasid neljanda setipalliga 6:2 võidu. Teine sett algas tasavägiselt ning paarid vahetasid eestlase ja kreeklase juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 5:4, mil Tamm ja Tsitsipas lõpuks murdsid ning otsustava võidu realiseerisid.

Tamm ja Tsitsipas lõid kolm ässa ning patustasid nelja topeltveaga, vastased said mõlemas kategoorias kirja ühe. Murdevõimalusi oli eestlasel ja kreeklasel kaheksa, millest nad realiseerisid kolm, Cook ja Sach ei saanud ühtki võimalust.

26-aastase Tamme jaoks on see ITF-i karjääri kuues turniirivõit, nii üksikmängus kui paarismängus on ta võidutsenud kolmel korral. Eestlane on aga heas hoos, sest alles aprilli lõpus võitis ta Sharm el Sheikhis toimunud paarismänguturniiri.

24-aastane Tsitsipas on võitnud lausa 15 paarismänguturniiri, aga pühapäeval on tal võimalus teenida esimene võit ka üksikmängus, kui ta finaalis sakslase Louis Wesselsiga vastamisi läheb.