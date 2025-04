Kristjan Tamm võitis Egiptuses ITF-i paarismänguturniiri

Kolmanda asetusega Tamm ja Jones kohtusid laupäevases finaalis Valgevene paari Erik Arutjuniani ja Daniil Ostapenkoviga, kes said teise asetuse. Tamm ja Jones võitsid tund ja üheksa minutit kestnud mängu 6:4, 6:3.

Avasetis murdis Eesti-Briti paar kuuendas geimis, aga kaotas seejärel kohe ise servi; avaseti viimasest üheksast punktist kuulus neile aga kaheksa. Vastased murdsid kohe teise seti avageimis, Tamm ja Jones võitsid seejärel seitsmest geimist kuus.

Eesti-Briti paari esimese servi õnnestumise protsent oli 63,6, kaheksast murdepallist kasutati ära neli. 26-aastane Tamm on individuaalselt võitnud kolm ITF-i turniiri, paarismängus on see talle teiseks tiitliks.