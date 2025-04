Itaallane lülitas Djokovici teises ringis konkurentsist

24-aastane Arnaldi (ATP 44.) alistas avaringis horvaadi Borna Corici (ATP 104.) ning alustas maailma neljanda reketi vastu hästi, kui võitis esimesed kaks geimi. Djokovic vastas aga omakorda murdega ning seejärel kulges sett tasavägiselt. Seisul 4:3 suutis Arnaldi aga uuesti vastase pallingu murda ning järgmises geimis 6:3 võit vormistada.

Teine sett algas samuti tasavägiselt ning mehed vahetasid Djokovici juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 3:3, mil Arnaldi taas murdega hakkama sai. Itaallane läks siis 5:3 juhtima, loovutas geimi, aga vormistas järgmises teise matšpalliga 6:4 võidu.

"Ma ei tea isegi, mida öelda!" sõnas Arnaldi pärast võitu. "Proovisin mängu alguses lihtsalt mitte püksi lasta!"

"Ta on mu iidol, on alati olnud. Mul on lihtsalt hea meel, et sain temaga mängida. Olen varem temaga ainult trenni teha saanud," lisas itaallane. "Sellisel turniiril temaga mängimine oli juba minu jaoks võit. [Djokovic] pole praegu parimas vormis, seega üritasin lihtsalt oma parimat mängu mängida."

Arnaldi lõi Djokovicile viis ässa, serblane lõi vastu neli, kuid patustas kolme topeltveaga. Esimeselt servilt olid mehed üsna võrdsed, aga Arnaldi realiseeris teiselt servilt punkti 52-protsendiliselt, Djokovic aga 40-protsendiliselt. Itaallane sai kolm murdevõimalust ning kasutas kõik ära, Djokovic realiseeris viiest võimalusest ühe.

Djokovic on kaotanud oma viimased kolm matši, kaotusteseeria algas Miami turniiri finaalist, kus serblane pidi tunnistama Jakub Menšiki paremust. Arnaldi jaoks oli laupäevane võit tema teine esiviisiku mängija üle, 2023. aastal alistas ta samuti Madridis neljanda reketi Casper Ruudi.