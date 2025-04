Serviti jõudis Balti liigas kindlalt finaali

Mängu esimese värava viskas Viljandi, aga Serviti asus juhtima 4:2, 8:3, 10:4 ja võitis esimese poolaja 11:6. Teisel poolajal suutis Viljandi vahe korraks nelja tabamuse peale saada (14:10), aga üldiselt hoidis Serviti asju kontrolli all, asus juhtima 19:11 ja võitis 26:19.

Tõnis Kase ja Stanislav Holodjuk viskasid Serviti kasuks viis väravat, Viljandi parim oli kaheksa tabamusega Hendrik Koks. Serviti parimaks valiti aga hoopis väravavaht Eston Varusk.

"Tänase edu võti oli meeskondlik kaitse ja Eston Varusk väravasuul. Eston tegi maagilisi tõrjeid – selle mehe varbad lähevad tähtsates mängudes kasvõi kaela taha," kommenteeris Serviti mängija Hendrik Varul.

"Emotsioonid on head, kuid mõtted on juba homsel [tänasel - ERR]. Peame kaitses seisma nii nagu täna ja siis on meil kõik võimalused olemas, et homme võita."

Koks põhjendas allajäämist järgnevalt: "Me ei suutnud esimesel poolajal mängida välja häid olukordi ning kaitses jäime samuti passiivseks. Homme uus päev, uus mäng. Tuleb võtta maksimum."

Klaipedas toimuva turniiri finaalis läheb Serviti vastamisi HC Dragunasega, kes oli esimeses poolfinaalis parem Dobele ZRHK Tenaxist 34:31. Kolmanda koha omaniku selgitavad seega Viljandi ja Dobele.