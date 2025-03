Sõja hukka mõistnud Venemaa tennisist hakkab esindama Austraaliat

27-aastane Kasatkina pole Venemaad väisanud kaks ja pool aastat ning on viimastel hooaegadel elanud Barcelonas ja Dubais, sealjuures projitseeris Abu Dhabi turniir veebruari alguses loositseremoonial Kasatkina nime taha kogemata Hispaania lipu.

2022. aasta suvel avaldas Kasatkina, et on suhtes endise iluuisutaja, Tallinnas sündinud Natalja Zabijakoga. Samas intervjuus mõistis ta hukka Venemaa sõjalise sissetungi Ukrainasse ja avaldas Ukraina inimestega solidaarsust, hiljem ütles Kasatkina, et mõistab Ukraina tennisiste, kes ei taha mängude järel tema kätt suruda. Kasatkina lisas, et ei saa oma tõekspidamiste tõttu sünnimaale naasta.

"Armastan Austraaliat, see on väga külalislahke koht, kus tunnen ennast kui kodus," kommenteeris Kasatkina sotsiaalmeedias. "Armastan Melbourne'is olemist ja ootan väga, et saan seal kodu rajada. Mul on väga hea meel kinnitada, et hakkan tenniseväljakutel esindama oma uut kodumaad Austraaliat. Tahan tänada oma perekonda ja treenereid, kõiki, kes on mind siiani abistanud. Austan alati oma juuri, aga mul on hea meel alustada uut peatükki Austraalia lipu all."

Karjääri jooksul korduvalt ka Anett Kontaveidiga paarismänguturniiridel osalenud Kasatkina jõudis 2022. aastal Prantsusmaa lahtistel poolfinaali, WTA 1000 taseme turniiridel on ta finaali pääsenud ühe korra, 2018. aastal Indian Wellsis.