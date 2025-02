Tauson jõudis esimest korda kõrgeima kategooria WTA turniiril poolfinaali

Eelmises ringis maailma esireketi Arina Sabalenka alistanud Tauson (WTA 38.) sai veerandfinaalis 7:6 (4), 6:4 jagu tšehhitarist Linda Noskovast (WTA 35.) ja jõudis esimest korda WTA 1000 kategooria turniiril nelja parema sekka.

"Pärast Sabalenka alistamist saatsin ühele oma parimale sõbrannale sõnumi, kirjutasin, et mul oli täna suurepärane mäng, kindlasti mängin homme halvasti. Aga nii ei läinud," rõõmustas Tauson. "Olen selle üle väga õnnelik."

See oli Tausoni hooaja 14. võit ja sellega tõusis ta ühele pulgale Madison Keysi ja Iga Swiatekiga, olles kolmekesi tänavu kõige rohkem mänge võitnud naistennisistid. Lisaks on Tauson ainus naine, kes on aasta esimeste kuudega servinud üle saja ässa, täpsemalt 103. Teisel kohal on selles arvestuses Keys 88 ässaga.

Poolfinaalis läheb Tauson vastamisi teise tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 17.), kes alistas 6:2, 7:5 rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 89.).

Varem pole Tauson ja Muchova omavahel mänginud.

Teise finalisti selgitavad Dubais 17-aastane Mirra Andrejeva (WTA 14.) ja maailma seitsmes reket Jelena Rõbakina.