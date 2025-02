Maailma esireket Sabalenka: ma pole väljakul piisavalt näljane

Pärast kaotust Austraalia lahtiste finaalis naasis Sabalenka võistlustulle Kataris, kus oli avaringis vaba ja kaotas siis teises ringis Jekaterina Aleksandrovale. Dubais sai ta avaringis kahes setis jagu Veronika Kudermetovast (WTA 50.), kuid teises ringis jäi kindlalt 3:6, 2:6 alla taanlanna Clara Tausonile (WTA 38.).

"Paaril viimasel aastal pole mul Lähis-Idas hästi läinud. Arvan, et peaksime ettevalmistuses midagi muutma, sest ma ei tunne end siin mängides hästi," sõnas ta. "Isegi tervise mõttes on mul raskusi. Austraalia võtab alati nii palju energiat ära. Usun, et ma pole väljakul piisavalt näljane. Mu mõtted on laiali ja ma pole väljakul järjekindel. Teen valesid otsuseid ja ka emotsionaalselt pole ma parimas seisus."