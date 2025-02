Tänak: kui auto töötab, tunnen end selles hästi

"Reede ei olnud meie jaoks just parim päev, aga püsisime võiduheitluses," rääkis Tänak pärast ralli lõppu pühapäeval. "Alates laupäeva hommikust oli aga rong läinud. Liidrid läksid eest ära ja pidin päev otsa ohutusrežiimil sõitma. Kaotasime sellega palju aega. Täna hommikul üritasime vähemalt kaotust Thierry'le vähendada, ent teisel läbimisel toimus ikka veel teepuhastamine ja ka punktikatse ei olnud parim."

Tänaku autot tabasid laupäeva hommikul tehnilised probleemid; pardakaamerast oli näha, kuidas tema esiklaasile pritsis kapoti alt pidevalt mingit vedelikku ja hiljem ütles Hyundai, et see tuli eestlase masina jahutusvedeliku paagi tihendi vahelt. Hoolduspausi ajal ei õnnestunud probleemi juureni jõuda ja seetõttu ei saanudki eestlane õhtuseid katseid sajaprotsendilise pühendumusega läbida.

"Selleks, et teada, mis seal täpselt valesti oli, peab auto tagasi tehasesse saatma. Tänaseks saime vähemalt normaalsele tasemele tagasi. Kui sa ei tea täpselt, mis toimub, keskendud auto tagasi hooldusparki toomisele," tõdes Tänak.

Uuenduskuuri läbinud Hyundai i20 Rally1 masinas osas on Tänak positiivselt meelestatud. "Kui auto töötab, tundub sellega hea sõita. Nüüd peab lihtsalt kogupaketi kokku panema, optimaalse seadistuse leidmiseks läheb aega. Kui auto töötab, tunnen end seal hästi. Liigume õiges suunas."

Nii Monte Carlos kui Rootsis teenisid Toyota sõitjad kaksikvõidu, MM-sarja liidrina on Evansil 61 punkti ning talle järgnevad teised Toyota mehed Sebastien Ogier (33) ja Kalle Rovanperä (31). Valitseval maailmameistril Neuville'il on neljandana 29 ja Tänakul tema taga 26 punkti. "Toyota on väga tugev olnud, juba kaks korda maksimumpunktid. Nad teevad väga head tööd, peame nad kinni püüdma," kinnitas Tänak. MM-sari jätkub viie nädala pärast Keenias.