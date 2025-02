Tänak: ootasime positiivsemat päeva, aga oleme mängus sees

Tingimused Rootsi rallil on talvised, kuid see ei tähenda sirgjoonelist taktikat. Hyundai mehed ning Elfyn Evans otsustasid reedel rajale minna ühe lisarehviga, ülejäänud Toyotad ning Fordi sõitjad võtsid kaasa kaks lisarehvi; lisaks tuli valmis olla, et kohati oli teekatteks puhas jää, siis lahtine lumi, seejärel kruus ehk eksimisruumi rehvide roteerimisel oli küllaga. Soomlane Sami Pajari suutis üsna süütus olukorras rehvi veljelt maha sõita, lumevalliga kokkupõrke tagajärjel purunes ka Georg Linnamäe rehv.

"Meie rehvistrateegia ei olnud õige, säästsime esimesel läbimisel rehve. See ei töötanud meie kasuks, üritasime küll järjepideva hommiku kokku panna, aga autos polnud just eriti lõbus. Ootan homset," rääkis Tänak pärast esimese täispika võistluspäeva lõppu.

"Põhiküsimuseks on, kuidas kulunud rehve õigesti kasutada. Päeva kaks viimast katset olid väga jäised, seal oli uusi rehve rohkem vaja kui kruusasematel katsetel. Jäisel rajal on esimesena startijal tavaliselt kergem, pärast seda hakkab jää järjest rohkem murenema. Kiht tundus olevat üsna paks, võib-olla kestab see siin veidi kauem, aga seda on väga ennustada," võttis Tänak kogu päeva sõitjaid saatnud dilemmad kokku.

"Üleüldiselt natuke keeruline päev, ootasime vähe positiivsemat päeva autos. Suures pildis oleme ikkagi mängus sees ja loodan, et suudame homseks natuke edasi areneda," lisas reedel ühe katsevõidu korjanud ja korraks ka rallit juhtinud eestlane.

Reedese võistluspäeva järel juhib esimesena teel olnud Elfyn Evans (Toyota), kes edestab võistkonnakaaslast Takamoto Katsutat 0,6 ja Tänakut 2,5 sekundiga. Laupäevane võistluspäev algab Eesti aja järgi kell 10.10.