Nördinud Tänak ei usu, et tal õnnestub esikolmikusse tõusta

Ott Tänak (Hyundai) on autoralli MM-hooaja teisel etapil Rootsis viimase võistluspäeva eel neljandal kohal. Kuigi kaotust liidrile Elfyn Evansile (Toyota) on vaid 12,8 sekundit, ei usu eestlane, et tal õnnestub pjedestaaliheitlusesse sekkuda.