Lajal Davis Cupi mängu eel: meil on eelised, aga peame kõigeks valmis olema

Alates 2023. aastast koondise kapteniks oleva Vladimir Ivanovi sõnul on tema ajal on esimest korda võimalik välja panna parim koosseis. "Mul on väga hea meel, et seekord leidis Daniil Glinka võimaluse otse tuurilt kohale tulla ja Oliver Ojakäär tuli lausa Ameerikast kohale," rõõmustas Ivanov. "Praegu ei ole veel kindel, eriti teise numbri kohalt, kes meil üksikmängus kaasa teeb. Kõik mängivad praegu head tennist ja suurem valik on alati parem. Meil on variandid kombineerimiseks nii üksik- kui ka paarismängus."

Eesti esireketi Mark Lajali mänge Portugali kahel turniiril Ivanov oma silmaga ei näinud, aga kapteni sõnul räägivad tulemused enda eest. "Marki eelis on ikkagi stabiilsus, ta saab regulaarselt häid võite. Ta ei ole selline mängija, kes võiks võita ükskõik keda ja kaotada ükskõik kellele. Pigem on tema tase ette arvatav ja see on hea," ütles Ivanov.

Ivanov, kes tegi profikarussellil kaasa 2021. aastani, pole Lajaliga samal turniiril kunagi mänginud, küll on aga võistelnud 29-aastase Venezuela esireketi Gonzalo Oliveiraga. "Ma tean, kuidas ta mängib ja väljakul käitub, mingit üllatust ta meie jaoks ei valmista. Ta on väga karismaatiline mängija, aga see kate, mis on meie hallis, pole võib-olla tema jaoks parim variant. Ta on osav ja pigem meeldivad talle pikemad punktid. Kuna Oliveira on üsna kaua Portugalis elanud, peaks ta siseväljakutega olema tuttav, aga pigem nemad mängivad sees harva, kuid meie vähemalt seitse kuud. Usun, et koduseinad meid aitavad," lisas Ivanov.

Eesti esireket Mark Lajal saabus koju mängima üsna tiheda võistlusperioodi sees. Kahel eelmisel nädalal pidas ta kokku seitse mängu. "Tegelikult on see hea, et tulin siia pärast tihedat mängimist hea vormi pealt. Ja Eestis on ka aega närve puhata ja Davis Cupi mängudeks veel paremini valmis olla," ütles Lajal.

Lajal peab Eesti eest mängimist oma kohuseks, mitte kohustuseks. "Mulle meeldib mängida Davis Cupil kogu meeskonna ja üldse Eesti eest. Eks ma muidugi tunnen, et minult oodatakse tiimi toetamist, aga ma ei võta seda kui kohustust," sõnas ta.

Venezuela esireketiga mängis eelmisel hooajal samadel turniiridel ka Lajal. "Oliveira on vasakukäeline ja suhteliselt lühike mängija, kes võib aeg-ajalt lüüa kõvasti, kuid pigem on stabiilne ja mitte liiga tugeva serviga. Kui öelda ühe sõnaga, siis on ta võitleja. Aga meil on veel mõned päevad aega tema mängu täpsemalt uurida," sõnas Lajal.

Lajali sõnul tuleb minna võitma, aga mitte sellise mõttega, et oleme kindlasti favoriidid. "Nemad ei tulnud ka siia kaotama. Meil on omad eelised, aga ma ei ütleks, et võit on ette selge. Peame kõigeks valmis olema," arvas Lajal.