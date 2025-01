Eesti võõrustab Davis Cupi kohtumist tugevaimas koosseisus

Eesti koondist esindavad seekord meie üksikmängu edetabeli neli esimest meest – 21-aastane Mark Lajal (ATP 235.), 24-aastane Daniil Glinka (ATP 495.), 26-aastane Kristjan Tamm (ATP 863.) ja 18-aastane Oliver Ojakäär (ATP 923.) ning paarismängu esinumber, 24-aastane Johannes Seeman. Meeskonna kapten on Vladimir Ivanov.

Venezuelat esindavad nende esireket, 29-aastane Gonzalo Oliveira (ATP 245.), 25-aastane Brandon Perez (ATP 505.), 24-aastane Juan Jose Bianchi (ATP 716.), 19-aastane Ignacio Parisca Romera (ATP 845.) ning 31-aastane Ricardo Rodriguez (ATP 1077.). Meeskonna kapten on Harold Castillo.

"Mul on hea meel, et kõik Eesti parimad mängijad on kohal," ütles Eesti võistkonna kapten Vladimir Ivanov. "See on ka Eesti tennisefännide jaoks hea võimalus näha Eestis mängimas meie paremikku. Loodame, et koduseinad ja Eesti rahvas annavad meile suure eelise selles kohtumises."

Eesti võistleb kohtumisel Davis Cupi maailmaliiga II gruppi püsimajäämise eest. Forus Spordikeskus Tondi väljakutel toimuv võistlus algab reedel, 31. jaanuaril kell 16 ja laupäeval, 1. veebruaril kell 12.