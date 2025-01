Eesti sai Davis Cupi mängu eel hea ja halva üllatuse, Lajal on enesekindel

Eesti esireketil, maailma edetabelis 204. kohal oleval Mark Lajalil on selja taha jäänud tihe periood: viimase kahe nädala jooksul on ta Portugalis väljakul käinud seitsmes mängus. "Enesetunne on väga hea, olen Eestis saanud juba mitmeid päevi veeta ja puhata. Tunnen, et olen mängudest puhanud ja valmis tulevate mängude jaoks," kinnitas ta neljapäeval ERR-iga rääkides.

Eesti koosseisus on viimasel hetkel toimunud üks muudatus, kui haigestunud Kristjan Tamme asendab Venezuela vastu Markus Mölder. "Ettevalmistus on läinud väga hästi, saame kõik alati omavahel väga hästi läbi ja tunnen, et klapime. Iga kord kui oleme koos, on lõbus. Kahjuks Kristjan Tamm haigestus, see on tagasilöök, aga Markus tuli appi ja oleme ikka enesekindlad," kinnitas Lajal.

Sealjuures on muutunud ka Venezuela koosseis. Lõuna-Ameerika koondise esinumbrina pidi Tallinnas mängima maailma edetabeli 244. mees Gonzalo Oliveira, aga Tallinnas teda pole ning ta polnud üles antud ka neljapäevasel loosil.

Eesti ja Venezuela kohtumine algab Tondi tennisekeskuses reedel Oliver Ojakääru (ATP 942.) ja Ignacio Parisca (ATP 818.) vahelise mänguga, teises üksikmängus kohtuvad Lajal ja Ricardo Rodriguez (ATP 1114.). Laupäevaseks paarismänguks andis Eesti üles Lajali ja Johannes Seemani (ATP paarismängu 455.), kelle vastasteks on Juan Jose Bianchi (paarismängu 712.) ja Brandon Perez (paarismängu 503.).

"Ma olen üllatunud, et nende esinumbrit ei pandud tabelisse. Ma ei tea oma vastasest veel mitte midagi, uurin, kuidas ta mängib. Kõik ootasime esinumbrit siia, teadsime kuidas ta mängib, aga tema mitte kohale ilmumine on suur üllatus," kinnitas Lajal. "Teisi väga ei tunne, ühte mängijat olen näinud. Ei tea, mida oodata."

"Ma ei ütleks, et ma tunnen pinget või survet, aga Davis Cupil alati peab olema valmis. Oma riigi eest mängimine on natuke teistsugune, pingeteks peab valmis olema. Kui esimesed paar korda mängisin, siis ei tulnud sellega toime, aga mida aeg edasi, seda rohkem oskan seda taluda. Tunnen end enesekindlana, olen valmis Eestit esindama," kinnitas Lajal.