Alcaraz ja Djokovic kohtuvad Austraalia lahtiste veerandfinaalis

Maailma kolmas reket Alcaraz kaotas avasetis briti Jack Draperi (ATP 18.) vastu seisul 5:3 oma servi, kuid murdis siis ka ise ja võitis 7:5. Teine sett kuulus hispaanlasele juba 6:1 ning siis otsustas Draper puusavigastusele viidates anda loobumisvõidu.

"See ei ole viis, mil moel tahan järgmisesse ringi jõuda," tunnistas Alcaraz. "Olen õnnelik, et saan Austraalias taas veerandfinaalis mängida, aga mul on Jackist kahju, ta on hea inimene ja on kahju, et ta sai vigastada. Mul on tema pärast kurb, aga tean, et ta tuleb tugevamalt tagasi," lisas hispaanlane.

Veerandfinaalis läheb viimast puuduolevat slämmitiitlit jahtiv Alcaraz vastamisi kauaaegse esireketi Novak Djokoviciga (ATP 7.), kes oli kolmes setis 6:3, 6:4, 7:6 (4) üle 23-aastasest tšehhist Jiri Leheckast (ATP 29.).

Mullu poolfinaali jõudnud teise asetusega Alexander Zverev oli prantslasest Ugo Humbert'st (ATP 14.) üle 6:1, 2:6, 6:3, 6:2. Saksamaa esinumber servis 19 ässa ja võitis oma esimeselt servilt 84 protsenti mängitud punktidest, lisaks sooritas ta 43 äralööki ja tegi 29 lihtviga (Humbert vastavalt 23 ja 41).

"Olen üliõnnelik, et jõudsin veerandfinaali vaid ühe seti kaotusega. Mu vastane mängis selles setis imeliselt. Nädala eest oli mu tase mu enda jaoks suureks küsimärgiks, ma ei saanud treeningul palju punkte mängida ega valmistuda nii, nagu ma oleks tahtnud," sõnas Zverev pärast võitu.

Kaheksa parema seas on Zverevi vastaseks ameeriklane Tommy Paul (ATP 11.), kes vajas Alejandro Davidovich Fokina (ATP 66.) 6:1, 6:1, 6:1 alistamiseks vaid 80 minutit. Hispaanlasel avanes kolm murdevõimalust ja Paul neutraliseeris need kõik, ameeriklane tegi 25 äralöögi kõrval vaid 12 lihtviga.