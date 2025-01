Lajal: sain kõvasti enesekindlust, aga tunnen, et arenguruumi on veel palju

Lajal (ATP 234.) jäi kvalifikatsiooni otsustavas matšis 4:6, 6:2, 4:6 alla valikvõistlustel 17. asetatud portugallasele Jaime Fariale (ATP 124.).

"Ma ütleks, et tänane mäng oli keskmine või keskmisest parem, aga ma ei ütleks, et see oli otseselt hea. Kindlasti oli momente, mis olid tõesti head, aga üleüldiselt oleks saanud paremini. Esimeses setis olin natuke pinges ega mänginud piisavalt õigesti," analüüsis Lajal. "Teises setis hakkasin mängima agressiivsemalt ja muutsin ka tõrjeasendit, panin vastasele rohkem survet peale. Otsustavas setis päästsin alguses paar murdepalli ja siis oli endalgi vastase servil 15:40, aga siis ta tegi kaks väga head servi, et end välja sealt tuua. Ja siis järgmises geimis uuesti tegi hea servi, et murdepalli päästa."

"Kindlasti võimalused olid olemas, aga ta samas mängis väga hästi neil momentidel ja ise tegelikult käkerdasin selle 3:3 geimi ära otsustavas setis – paar lihtviga ja paar lolli otsust. Kahjuks tennis ongi väikestes punktides kinni," jätkas Lajal.

Esimest korda suure slämmi turniiril põhitabelisse jõudnud Faria teenis äralöökidest koguni 44 punkti, Lajal aga 24. Lihtvigu kogunes Lajalil 29 ja Farial 38. Kogupunktides jäi Lajal napilt peale, võites 91 punkti Faria 89 vastu. Esimese servi õnnestumisprotsent oli Lajalil 69 ja Farial 59, Lajal võitis esimeselt servil 72 ja Faria 83 protsenti punktidest. Lajal servis seitse ässa ja tegi viis topeltviga, Faria sai kirja 15 ässa ja üheksa topeltviga.

"Ma ütleks, et vastane servis väga hästi, ma arvan, et see oli tema kõige suurem relv, sest ma ei suutnud väga eelist tema servil saada. Tähtsatel momentidel ta tõesti päästis ennast serviga," kiitis Lajal. "Ta oli tagajoonelt väga stabiilne, aga serv oli ikkagi see, mis kõige rohkem edu tõi. Ta lõi teistega võrreldes teist servi ka väga kõvasti, vaatasin pärast, et keskmine teise servi kiirus oli 185 km/h, mis on mõne mängija esimese servi kiirus."

Lajal oli kvalifikatsiooni avaringis kindlalt parem maailma edetabelis 109. real paiknevast Kasahstani esindavast Mihhail Kukuškinist ja teises ringis sai 2:6, 7:6, 6:4 jagu edetabeli 194. reketist, jaapanlasest Sho Shimabukurost.

"Üleüldiselt võib rahule jääda selle kvalifikatsiooniga, isegi kui ei suutnud ennast põhitabelisse murda. Tegin kolm head mängu, näitasin endale, et suudan mängida. Tuleb tööd teha edasi, olen õigel teel. Arvestades ka, et ma ei saanud mängida soojendusturniiri, läksin mõnes mõttes külmalt peale. Kõik need asjad kokku, siis võib jääda rahule, isegi kui ei tulnud see, mis tahtsin," hindas Lajal. "Üldine mängupilt on väga positiivne. Need asjad, mis olen harjutanud treeneriga, hakkavad juba mängu tulema."

"Kindlasti on võistlusmängus veel momente, kus tuleb välja veel see natuke vanem versioon minust, kuna need uued asjad, mida me õpime, ei ole veel sajaprotsendiliselt kinnistunud, need ei tule veel nii automaatselt kui trennis," lisas Lajal. "Kindlasti on veel kõvasti arenguruumi, sest trennis töötavad need asjad väga hästi ja neid on lihtsam kontrollida. Võistlustel võib-olla paaril momendil saab veel paremini teha, aga kindlasti on näha, et need töötavad ja on suurt vahet tunda. See kõik annab mulle enesekindlust juurde, kui tean, et see, kuidas ma mängin praegu, on juba palju parem kui varem, aga samas ma tunnen, et on veel palju-palju arenguruumi."

Jaanuari lõpus saab ka Eesti publik Lajalit mängimas näha, kui Davise karikasarja matšis võõrustab Eesti Venezuelat. "Homme on juba reis Portugali Challengeri turniirile, seal mängin kaks nädalat ja siis sealt edasi Eestisse Davis Cupi mängima," avaldas Lajal. "Võtan Melbourne'ist kaasa positiivse ja võtan kaasa asju, mis on vaja õppida. Ja siis jätkan töötegemist ja mängimist. Kindlasti hea algus aastale, aga pikk aasta on veel ees, igat momenti tuleb nautida ja tuleb anda endast parim iga päev."

Järgmisel nädalal mängib Lajal Oeirases Challenger 100 kategooria turniiril, nädal hiljem peetakse samas kohas taas Challenger 100 turniir, kus Lajal on praeguse seisuga kvalifikatsioonis.