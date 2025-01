Lajal: ettevalmistus Austraalia lahtisteks oli teistsugune kui tavaliselt

Kui kvalifikatsiooni avaringis alistas 21-aastane Lajal Kasahstani esindava venelase Mihhail Kukuškini, siis teises ringis mängis ta raskes kohtumises 2:6, 7:6, 6:4 üle jaapanlase Sho Shimabukuro.

Mõlemad senised vastased asetsevad maailma edetabelis eestlasest kõrgemal. Lajal paikneb ATP-edetabelis 234. real. Shimabukuro on aga 194. ja Kukuškin lausa 109.

Midagi lihtsat ei oota ka kvalifikatsiooni otsustavas ringis. Vastu tuleb portugallane Jaime Faria, maailma edetabeli 124. reket. Võitja pääseb Austraalia lahtiste põhitabelisse – Lajalil see karjääri jooksul seni õnnestunud pole.

"Esimesed kaks võitu, mis mul siiani on tulnud, on olnud head võidud," lausus ta ERR-ile. "Tunda on, et töö, mis sai tehtud ettevalmistusperioodil, toidab. Tunnen, et see on õige ja see annab mulle väljakul vajaliku enesekindluse. Kuidas need võidud koju tuua ja kuidas end rohkem usaldada."

Kvalifikatsiooni teise ringi mängus jaapanlase Shimabukuroga tuli Lajalil üksjagu kannatada. Vastane dikteeris avasetti ja servis suurepäraselt. Eestlane hoidis mängust küünte ja hammastega kinni ning vaikselt hakkasid asjad pöörduma.

Teine sett läks kiiresse lõppmängu, kus Lajal 0:3 kaotusseisust välja rabeles ja ise 8:6 peale jäi. Kolmandas setis õnnestus jaapanlase palling lõpuks murda. Lajal hoidis oma servi ja võitis 6:4.

"Üks mängu raskemaid asju oligi vastase servi break'imine. Kuna ta tõesti servis algusest saadik kuni lõpuni väga hästi. Tema servi oli väga raske lugeda ja see tuli väga kiirelt ja täpselt. Ma tõesti tundsin, et olen raskustes," tunnistas Lajal.

"Esimeses kahes setis võitsin tema servilt ainult kaks punkti, mis on täiesti uskumatu. Mõlemas setis ühe. Aga pidin olema kannatlikult ja teadsin, et üks hetk hakkab see kukkuma ja saan võimalusi. Nii ka tuli, hakkasin ise paremini tõrjuma. Sain rohkem tõrjeid mängu ja tänu sellele hakkas ka mäng muutuma natuke."

"Aga üldiselt ütleks, et mängu algus oli keeruline, kuna olin ise närvis ja ei suutnud mängu sisse saada. Tema hakkas kohe väga agressiivselt mängima ja oli kohe minu kõri kallal. Tõesti oli väga raske mängu sisse saada. Tõeliselt fantastilist mängu mängis alguses."

"Aga teises ja kolmandas setis võtsin end kokku, hakkasin ise rohkem survestama, olin agressiivsem," selgitas Lajal sündmuste käiku. "Tänu sellele sai ka tema vähem survestada ja sealt hakkas mäng mul jooksma. Servisin ka palju paremini ja kõik kokku tõi lõpuks selle võidu."

Kohtumise kokkuvõttes võitis vastane oma esimeselt servilt mängitud punktidest 83%. Kuid ka Lajal suutis seda näitajat oluliselt tõsta – tema tulemuslikkus oma esimeselt servilt oli 79%. Kahe mängu põhjal saab hinnata, kuidas valmistumine aasta esimeseks suure slämmi turniiriks kokkuvõttes õnnestus.

"Ma ütleks, et ettevalmistus Austraalia lahtisteks oli teistsugune kui tavaliselt. Ettevalmistusperiood ise läks väga hästi. Sai kõvasti trenni tehtud heade mängijatega. Kümme päeva ka Dubais," kirjeldas Lajal.

"Aga esimene turniir jäi mängimata, sest jäin Brisbane'i 250-l esimesena välja. Canberrast jäin teisena välja. Samas sai tehtud seal väga häid trenne heade mängijatega ja valmistusin siis natuke teistmoodi."

Austraalia lahtised Autor/allikas: SCANPIX / EPA

"Aga Austraaliasse lendasin põhimõtteliselt kaks nädalat tagasi ja olen sellest saati olnud siin," jätkas eestlane. "Kolm päeva tegin Sydneys United Cupil trenni, siis lendasin Brisbane'i, kus ei saanud sisse ja siis jäin siia trenni tegema. Melbourne'i lendasin kolmapäeval ja tegin neljapäevast pühapäevani siin trenni."

Millised tingimused Austraalias valitsevad ja kui palju publikut kvalifikatsioonis on? "Tingimused on täiesti normaalsed, ei ole midagi erilist olnud. Laupäev-pühapäev oli ekstreemselt kuum - mõlemal päeval kuskil 40 kraadi. Aga esmaspäeval tuli vihm ja 15 kraadi. Melbourne'is käib see ilm väga üles-alla," vastas Eesti esireket.

"Aga mängude ajal olid ilmad täiesti okeid. Kukuškiniga 25 kraadi, aga tuul oli jahe. Tänane mäng oli juba soojem, 30 kraadi ja päike paistis. Samas mulle soe ilm meeldib ja toob mulle edu. Nii et mul pole selle vastu mitte midagi."

"Aga publikut täitsa natuke on. Täna oli mul huvitav väljak, natuke teistsugune. Tribüüni ei olnud, aga väljaku kõrval oli baar või mingi asi, kus inimesed kogu aeg käisid ja sealt vaatasid," kirjeldas Lajal.

"Rahvast liikus ja rahvast oli, aga esimene mäng ei olnud üleliia rahvast. Aga mõnd eestlast on näha ja täna ka oli Eesti häält kuulda ja lippe näha. Väga lahe, et eestlased siin Melbourne'is kohal on ja vaatamas - see on tõesti väga vinge."