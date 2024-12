Lajal pääses napilt Austraalia lahtiste kvalifikatsiooni

Eesti esireket oli edetabeli põhjal tagantpoolt kolmas, kes pääses 12. jaanuaril algava Australian Openi slämmiturniiri kvalifikatsiooni. Viimasena pääses 128 mängija valikturniirile maailma 231. reket Federico Arnaboldi, aga Lajal on edetabelis 229. kohal, vahendab Tennisnet.

Lajal osaleb suure slämmi turniiri kvalifikatsioonis viiendat korda. Esimest korda pääses ta valitute sekka 2023. aasta US Openil ning seejärel tänavu kolmel esimesel suurturniiril.

Neljas katse Wimbledonis oli edukas ja Lajal pääses ka põhiturniirile, kus tal tuli avaringis tunnistada lõpuks turniiri võitnud Carlos Alcarazi paremust.

Kui põhiturniir algab 12. jaanuaril, siis kvalifikatsioon peaks algama 6. jaanuaril, kuid see on veel kinnitamata info. Lajali treener Karl Kiur Saar ütles Tennisnetile, et neil on kavas mängida kvalifikatsioonieelsel nädalal ka üks turniir.