Neuville andis mõista: võistkonna eesmärgid on isiklikest ambitsioonidest tähtsamad

Kuigi Neuville tõi Hyundaile ajaloo esimese individuaalse meistritiitli, siis võistkondlikust tiitlist jäädi ilma, kuigi ka see oli käeulatuses. Viimase päeva eel näis Lõuna-Korea autotootja liikuvat mõlema suunas, aga Ott Tänak tegi liidrikohalt avarii ja see andis võimaluse Toyotale, mille konkurent ka ära kasutas.

Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul nimetas Tänaku kiirust liiga suureks, kuigi hoidus juhtunus eestlast otsesõnu süüdistamast, lisades, et vastutust tuleb jagada. Tänakul oli tol hetkel veel reaalne võimalus püüda individuaalset MM-tiitlit ja just tema katkestamine kindlustas selle Neuville'ile, aga belglase sõnul ei tohiks isiklikke eesmärke võistkonna omadest kõrgemale seada.

"Ma pean silmas seda, et peame Jaapanis juhtunust õppima," sõnas ta DirtFishile. "Kui me seda ei tee, siis see on viga. Ma arvan, et Jaapanist ilmsemat olukorda enam olla ei saa. Kui me sellest õppust ei võta, siis ma ei tea, mida teha. Me peame seda mängu mängima, see on oluline."

"Meil olid Jaapanis kõik kaardid käes. Boss oli kohal, suur boss oli kohal. Ja me ajasime selle vussi," resümeeris Neuville.

Neuville nimetas Tänaku avariid suureks üllatuseks, aga sarnaselt Abiteboulile hoidus ka tema otsesõnu eestlast süüdistamast. "Ma arvan, et oleksime võtnud Toyota Citys võidu, tootjate ja sõitjate tiitli," sõnas ta. "Lõpuks jäi meile vaid sõitjate tiitel ning me kaotasime rallivõidu ja tootjate tiitli."

"Ma olin kogu meeskonna ees pettunud, sest nad ootasid seda ja töötasid selle nimel kogu aasta. Ja kõik läks metsa ühes kurvis. Seda on ka minuga juhtunud, me kõik oleme teinud vigu ja ma ei süüdista kedagi, aga strateegilises mõttes oleksime võinud olla paremad, konkreetsemad."

Algaval hooajal on Hyundai muutnud igatahes strateegiat sõitjate osas. Kui eelmisel hooajal jagasid Esapekka Lappi, Dani Sordo ja Andreas Mikkelsen kolmandat autot, siis tänavuseks aastaks palgati põhisõitjaks Adrien Fourmaux. Lisaks jätkavad Neuville ja Tänak.

"Minu arvates on see kindlasti tugev koosseis," tunnustas Neuville. "Ma usun, et sõitjate valiku ja kolme täiskohaga sõitja osas on sea otsus. Kuid ma usun, et kasuks võib tulla neljas mees, eriti, kuna Toyota stardib mõnel rallil viie autoga."

Autoralli MM-sarja uue hooaja esimene etapp sõidetakse 23.-26. jaanuaril Monte Carlos. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.