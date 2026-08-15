Neuville loodab WRC uuele algusele: nüüd lõpuks asjad liiguvad

Thierry Neuville (Hyundai) on aastaid kritiseerinud WRC sarja turundust ja nõudnud sarja arenguks muutusid. WRC promootori vahetudes väljendab ta aga lootust, et autoralli maailmameistrivõistlused suunatakse taas õigele rajale.

Juuli lõpus sai selgeks, et WRC promootorfirma vahetab omanikku, ettevõtte uueks tegevjuhiks sai Eric Boullier ja operatiivjuhiks Julien Vial.

Kuigi ei Boullier ega Vial pole veel avalikult oma visiooni WRC tuleviku osas tutvustanud, usub Neuville, et nende varasem töökogemus, Boullier'l Vormel 1 sarjas ja Vialil Michelinis, annab alust arvata, et sari on heades kätes.

"Oleme seda teadaannet juba mõnda aega oodanud ja nüüd on see lõpuks käes, nii et võime rahul olla," ütles Neuville portaalile DirtFish.

"Nüüd tuleb jälgida, et promootor teeks tihedat koostööd kõigi osapooltega, et muuta meistrivõistlused taas suurepäraseks. Selleks on aga vaja visiooni ja plaani, kuidas viia WRC tagasi sinna, kuhu see kuulub. Usaldan vastutavaid mehi, sest tean nende varasemaid saavutusi, ja olen veendunud, et nad saavad selle ülesandega suurepäraselt hakkama."

Neuville leiab endiselt, et muudatusteni jõudmine võttis liiga kaua aega, kuid tal on hea meel, et kokkulepe on nüüd sõlmitud.

"Esimest korda rääkisin vilst sellest 2018. aastal Portugalis ja siis uuesti 2021. aastal. Aastaid on mööda läinud. Nüüd lõpuks asjad liiguvad. Vahepeal oli aga meistrivõistlustel raske aeg," sõnas ta.

2027. aasta tehniliste reeglite suhtes on Neuville seevastu vähem optimistlik, sest need näevad ette väiksemat võimsust ja vähem aerodünaamilist survet kui praegused Rally1 autod.

"Kuulsin Ott Tänakult ja teistelt autot proovinud sõitjatelt arvamusi, et see tundub olevat vähem vaatemänguline," ütles ta.

"Minu arvates on praegused autod, koos eelmise põlvkonna WRC-autodega, mis olid samuti suurepärased, olnud rallimaailmas seni nähtu tipp. See tähendab sammu tagasi. Kui lähed katsetele ja näed möödumas WRC Rally1 autot ning seejärel Rally2 autot, on vahe märgatav. Keegi ei taha teha sammu tagasi, kuid lõppkokkuvõttes on see valikute küsimus," lisas belglane.