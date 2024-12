Kyrgios: Sinneri ja Swiateki juhtumid on tennise jaoks kohutavad

Tunamullu Wimbledoni slämmiturniiril finaali jõudnud ning paari päeva pärast pika vigastuspausi lõpetav Nick Kyrgios rääkis, et maailma tippu kuuluvate tennisemängijate dopingujuhtumid võivad tennise jaoks olla hävitava mõjuga.

Alates 2023. aastas vaid ühes ametlikus mängus mänginud Kyrgios alustab järgmisel nädalal Brisbane'is toimuval ATP turniiril mängimist ning rääkis enne turniiri, et tagasitulek tundub siiani uskumatu.

"Ma ausalt ei arvanud, et ma eales sel tasemel jälle mängin. Isegi sellisele turniirile registreerimine, valmistumine, kõik väikesed asjad..." sõnas 29-aastane austraallane. "Ma ei tea, kas ma ütleksin, et olen närvis. Aga sel areenil tagasi olla oli sürreaalne tunne. Olen lihtsalt väga põnevil, et saan taaskord mängida."

Kyrgios osaleb Brisbane'i turniiril ning pääses kodusel slämmiturniiril vabapääsmega põhitabelisse. Lisaks mängib Kyrgios Brisbane'is paarismängu koos Novak Djokoviciga.

"Ta saatis mulle pidevalt sõnumeid ja tahtis koos mängida. Mõtlesin siis, et okei, annan talle selle kogemuse," naljatles Kyrgios. "See tuleb lõbus. Poiss Canberrast saab mängida läbi aegade parima mängijaga kodupubliku ees, see on eriline."

Kyrgios rääkis ka maailma esireketi Jannik Sinneri ning endise naiste esireketi Iga Swiateki dopingujuhtumitest ning ütles, et sellised juhtumid mõjuvad tennisele kui spordialale halvasti. "Ma ütleks lihtsalt, et neid juhtumeid ei käsitletud õigesti. Kaks maailma esireketit jäid dopinguga vahele, see näeb lihtsalt halb välja," sõnas ta.

Nii Swiatek kui Sinner pääses kerge karistusega, sest ei tarvitanud dopingut tahtlikult. Swiatekile määrati kuuajaline võistluskeeld, aga Sinner pääses täielikult karistusest, kuigi Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) otsustas siiski itaallase juhtumi edasi kaevata.

Tennisemaailmas hakati esireketite juhtumite järel arutama erinevast kohtlemisest, kuid tennise puhtuse eest hoolitsev organisatsioon ITIA on seda kindlalt eitanud. "Tennise puhtus, keegi ei taha sellest rääkida, on kohutav. Asjad ei ole hästi. Ma tean, et inimestele ei meeldi, kui mina asjadest rääkima hakkan, ausalt," lisas Kyrgios.