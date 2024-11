Positiivse dopinguproovi andnud Swiatekile määrati kuuajaline võistluskeeld

Tennises puhtuse eest hoolitsev organisatsioon ITIA teatas, et tänavuste Prantsusmaa lahtiste võitja Swiatek andis positiivse proovi võistlusvälise kontrolli käigus augustikuus, tema proov näitas trimetasidiini tarvitamist.

ITIA nõustus Swiateki selgitusega, et keelatud aine sattus tema organismi tahtmatult – nimelt oli ta ajavahega võitlemiseks tarvitanud Poolas toodetud melatoniini, mis osutus saastunuks. Pärast mängija ja tema tiimi ülekuulamist ning erinevaid analüüse leidis ITIA, et Swiateki süü oli äärmiselt väike ja seetõttu tehti talle 27. novembril ettepanek ühekuuliseks võistluskeeluks, millega Swiatek ka nõustus.

Kuna Swiateki ajutine võistluskeeld kestis 12. septembrist neljanda oktoobrini ja ta jäi seetõttu eemale kolmelt turniirilt, arvestati ka see keelu sisse ja seega jääb tal kanda vaid kaheksa päeva ning võistluskeeld lõpeb ametlikult 4. detsembril.

Lisaks võistluskeelule pidi Swiatek tagastama ka Cincinnati turniiri auhinnarahad, nimelt mängis ta seal vahetult pärast positiivse proovi andmist.

"Lõpuks ometi tohin, nii et tahan teiega jagada oma elu kõige kohutavamat kogemust. Viimase 2,5 kuu jooksul käis minu suhtes range ITIA menetlus, mis lõpuks tõestas minu süütust. Minu karjääri ainus positiivne test, mis näitas uskumatult madalat kogust keelatud ainet, millest ma polnud varem kuulnudki, seadis kahtluse alla kõik, millega olen terve oma elu nii palju vaeva näinud," kirjutas Swiatek ühismeedias. "Nii mina kui ka mu tiim pidime toime tulema tohutu stressi ja ärevusega. Nüüd on kõik hoolikalt ära selgitatud ja saan puhtalt lehelt minna tagasi selle juurde, mida kõige rohkem armastan."

"Tean, et olen tugevam kui varem. Praegu tunnen lihtsalt kergendust, et see on läbi," lisas ta videopöördumise juurde pandud pikas videos. "Tahan olla teiega avatud, kuna tean, et ei ole midagi valesti teinud. Austusest enda fännide ja avalikkuse vastu otsustasin jagada enda elu pikima ja raskeima turniiri detaile. Mu suurim lootus on see, et te jääte minuga."