Esireket Lajal koduse matši eel: ei tea, kas Monfils tuleb nalja tegema

Sel neljapäeval peab Eesti tennise esireket Mark Lajal kodupubliku ees suure lahingu, kui kohtub Unibet Arenal dünaamilise Gael Monfilsiga. Lajal ütles ERR-ile, et ei tea, mis dünaamilise vastase plaanid on, aga kindlasti näeb tipptasemel tennist.

Mark Lajal langes värskes maailma edetabelis kolme koha võrra 226. kohale. Tänavuse aasta tipphetkeks jääb Wimbledoni suure slämmi turniiri põhitabelisse jõudmine, aga tuleviku mõttes on märgiline ka pikaaegse treeneri käe alt lahkumine.

"Ma olin olnud viimased kuus aastat ühe treeneriga, Thomas Le Boulchiga. Aga nüüd juunis sai ta lapse ja ei saanud enam reisida," ütles Eesti esireket Vikerraadiole. "Sain uue treeneri läbi akadeemia, aga ta absoluutselt ei meeldinud mulle. Nädal aega enne Wimbledoni lõpetasin koostöö selle treeneriga ja siis võtsin Karl Kiur Saare, kes on mu paremaid sõpru olnud mitu aastat juba."

Kiur Saar oli samal ajal Daniil Glinka treener, aga kuna Glinka ravis vigastust, sai ta Lajaliga koos Wimbledoni kvalifikatsiooniturniirile tulla. "Tuli treeningnädalaks, aga ma võitsin esimese mängu, võitsin teise mängu ja siis ta jäigi lõpuni," ütles Lajal, kes mängis ennast esmakordselt suure slämmi põhiturniirile, kus kohtus võimsa Carlos Alcaraziga.

Pärast Wimbledoni turniiri mängis Lajal kolmel turniiril ilma treenerita, aga tõdes, et see oli keeruline periood. "Olin just Wimbledonis hästi mänginud, aga samas läksin turniiridele emaga, ilma ühegi treenerita ja ei olnud kõige lihtsam. Natuke läbi õnne leidsin uue treeneri Wayne Blacki, kellega tegime treeningnädala augustis ja pärast seda otsustasin alustada temaga ja Karl tuli ka tiimi täisajaliselt," ütles Lajal.

Sel neljapäeval mängib Lajal ka kodupubliku ees, kui kohtub neljapäeval Unibet Arenal dünaamilise šõumehe Gael Monfilsiga, kes on maailma edetabelis 55. reket, kuid karjääri parimatel päevadel hoidis edetabelis kuuendat kohta.

"Ei teagi, mis ideega Gael tuleb. Kas ta tuleb võtma tõsiselt või ta teeb oma pulli," ütles Lajal. "Kindlasti idee on see, et nad tahavad tõsisemat mängu. See on minu jaoks hea, sest ei ole väga tihti, kui Eestis saab näha heal tasemel, tipptasemel tennist. Mina kindlasti annan endast parima, see tuleb kindlasti lõbus mäng, sest Gael teeb kindlasti mingit pulli seal."

Muudatused punktisüsteemis tegid edetabelis tõusu keerulisemaks

Ta kerkis eelmisel aastal edetabelis 191. kohale, sel hooajal tõusis Eesti esireket maailma 195. reketiks, aga muudatused punktisüsteemis tegid tõusu keerulisemaks. "Kõige suuremad muutused olidki veerand- ja poolfinaal," selgitas Lajal. "Näiteks Challenger 75 turniiril - kui eelmisel aastal jõudsid veerandfinaali, said 16 punkti ja kui jõudsid poolfinaali, said 30 punkti. See aasta saad veerandfinaalis 12 punkti, poolfinaalis saad 22 punkti."

"Kui vaadata edetabelit, siis aasta lõpetasin suhteliselt samas kohas. Eelmisel aastal jõudsin 191. kohale täpselt samal momendil, aga tegelikult oli mul veel 25 punkti kaitsta ehk aasta lõpuks olin ikkagi täpselt samas kohas. See aasta tulemused olid küll paremad, aga kokku sain ikka sama palju punkte," lisas ta.

Meeste tennise katusorganisatsioon ATP selgitas otsust sellega, et maailma tippmängijatel oli Challenger-sarja turniiridel liialt kerge punkte teenida. "[ATP mõtleb], et kui on liiga palju uusi nägusid turniiridel, siis rahvale pole see huvitav. Ehk nad proovivadki saada samu mängijaid turniiridele," ütles Lajal.

"Aga mille peale nad ei mõelnud, on see, et kui nad muudavad seda süsteemi, siis nende mängijate jaoks, kes proovivad sinna tõusta, on see kordades raskem," jätkas ta. "Nüüd ongi, et kui tahad sinna jõuda, siis kõige lihtsam viis on turniire võita. Teine võimalus on see, et pead mängima väga stabiilselt poolfinaalides, sest veerandfinaalidest enam ei piisa. Sa pead iga nädal vähemalt veerandfinaali jõudma, vahepeal finaali, kui tahad päriselt tõusta."