Lajal: tulemus oli negatiivne, aga elamus väga vinge

"Tundsin end väga hästi, oli suhteliselt hea mäng. Isegi, kui tulemus oli lõpuks negatiivne, siis kokkuvõttes võib öelda, et see elamus oli väga vinge," kinnitas Lajal ERR-iga rääkides.

21-aastane Lajal sel aastal ühtegi turniirivõitu ei saavutanud, kuid hooaega jäävad saatma tugev lahing Carlos Alcarazile Wimbledoni slämmiturniiri avaringis ning ookeani taga saadud head võidud sügisel. Sel hooajal võitis Lajal 38 ja kaotas 30 mängu, maailma edetabelis on ta 226. kohal.

"Ma arvan, et olen päris rahul teise poolaastaga. Esimene poolaasta läks tervise tõttu natuke aia taha. On palju posiitivseid asju, millest õppida ja valmistun järgmiseks hooajaks. Järgmise aasta eesmärgid on rohkem arengupõhised. Teen palju tööd, et olla terve ja areneda ja tean, et kui arenen, tulevad ka tulemused," tõdes Lajal.

Eesti esireket tunnistas, et kahekordse slämmiturniiride poolfinalisti vastu mängides oli sees ka väike pinge. "Ma ei ole kunagi varem nii suure Eesti rahva ees mänginud. Alguses oli suhteliselt suur pinge, aga see läks üle ja lõpuks oli väga tore," kinnitas ta.