Rauno Paltser: tiimi jaoks on number üks kindlasti tootjate tiitel

Autoralli MM-sarja hooaja viimase etapi ehk Kesk-Euroopa ralli võitis Ott Tänak. Seejuures Toyota sõitja Sebastien Ogier katkestas eelviimasel katsel. Suurim võitja on aga ilmselt Thierry Neuville, kes astus taas sammu MM-tiitli suunas. Enne viimast etappi Jaapanis lahutab teda ja Tänakut 25 punkti, maksimaalselt on veel jagamisel 30 silma. Olukorda käis ETV spordisaates analüüsimas ralliekspert Rauno Paltser.

Ralli võitis Tänak, aga tiitliheitlust silmas pidades tundus, et suurem võitja on Neuville. Kuidas olukorda näed?

Kahjuks ta meie poolt vaadates nii tõesti on. Rallivõit küll tuli, aga nagu see hooaeg Tänak ise on ka mitu korda öelnud - ega sel rallivõidul väga suurt väärtust ei ole. Ilus statistiline number küll, aga kõige rohkem punkte oleks olnud vaja saada. Aga see ei õnnestunud. Isegi Evans sai Tänakust rohkem punkte nädalavahetusel.

Kui suur üllatus oli see, mis juhtus viimasel päeval Ogier'ga?

Ogier'l ei ole kolm viimast rallit klappinud. Kui ta pärast Soomet ütles, et sõidab kõik hooajalõpu rallid kaasa ja võitleb meeskonnatiitli eest ja oma üheksanda maailmameistritiitli eest, siis nüüd on kaheksakordne maailmameister teinud kolm sõiduviga järjest. Nüüd sai üldse null punkti - päris üllatav.

Vähemalt see sai selgeks, et Hyundai rallisõitja tuleb esimest korda maailmameistriks. Tootjate arvestuses Hyundail kaks tiitlit on, aga individuaalset seni veel mitte. Kas sellel tiitlit - mille võidab Neuville või Tänak - on rallimaailmas suurem väärtus ja tiimi jaoks magusam saavutus?

Tiimi jaoks on number üks kindlasti tootjate tiitel. Seda kindlasti sinna Jaapanisse püüdma minnakse. 15 punkti edu Toyota ees ja kui mõtleme kahele viimasele Jaapani rallile, siis üks aasta võitis Hyundai ja üks aasta Toyota. Suhteliselt võrdselt positsioonilt sinna starditakse, aga Hyundai saab vähemalt sõitjate maailmameistritiitli lõpuks kätte. Kas see läheb Neuville'ile või Tänakule - punktiseis on hetkel päris kõvasti belglase kasuks, aga nagu tänane päev näitas, midagi ei ole kindel enne lõppu.

Neuville'i trump Jaapanis on tema suur edu. Mis on Tänaku trump?

Tänaku trump on tõenäoliselt see, et talle tiimikorraldusi väga anda ei saa. Tal tuleb minna maksimumi püüdma ja Neuville läheb natuke ohutuma taktikaga peale. Temal on kõigest kuus punkti vaja saada, et MM-tiitel kindlustada.