100. tiitlit jahtiv Djokovic jõudis suurema vaevata 16 hulka

37-aastane serblane alustas Shanghai turniiri teisest ringist, kus ta sai raske 7:6 (3), 7:6 (9) võidu noore ameeriklase Alex Michelseni (ATP 43.). Teisipäeval oli serblasel oluliselt lihtsam tööpäev, kui ta alistas 28. paigutusega itaallase Flavio Cobolli (ATP 30.) 64 minutit kestnud kohtumises 6:1, 6:2.

Esimeselt servilt 83 protsenti punktidest teeninud Djokovic kasutas üheksast murdevõimalusest ära neli ning tegi 19 äralööki. Cobolli ei teeninud kohtumise jooksul ühtegi murdepalli ja sooritas ainult kuus äralööki.

"Mul oli algusest peale selge mänguplaan. Ma üritasin igas olukorras agressiivne olla ja initsiatiivi enda käes hoida," rääkis Djokovic mängu järel. "Cobolli oli pärast eilset mängu silmnähtavalt kurnatud. Ma arvan, et see läks talle maksma. Mina ise ei ole pidanud viimasel ajal väga palju mängima, nii et tunnen end värskelt. Ma võin mängida iga päev nii kaua kui vaja."

Djokovic läheb 16 parema seas vastamisi venelase Roman Safiulliniga (ATP 61.), kes sai üle kolme tunni kestnud heitluses 5:7, 7:5, 7:6 (5) jagu 13. asetusega Frances Tiafoest (ATP 17.).

Maailma esikümnesse kuuluvatest mängijatest tagasid endale edasipääsu veel ameeriklane Taylor Fritz (ATP 7.) ja bulgaarlane Grigor Dimitrov (ATP 10.). Fritz oli 6:3, 6:4 parem jaapanlasest Yosuke Watanukist (ATP 336.) ning Dimitrov seljatas 7:6 (5), 6:2 skooriga austraallase Alexei Popyrini (ATP 24.).