Slämmivõitjale sai saatuslikuks pukikohtuniku eksimus

39-aastane šveitslane kohtus teises ringis 28. asetusega itaallase Flavio Cobolliga (ATP 30.). Vanameister võitis avaseti kiire lõppmänguga, ent kaotas samal viisil teise seti.

Wawrinka jäi otsustavas setis 0:1 kaotusseisu ja hakkas siis enda pallingul servima. Slämmivõitja teenis esimese punkti, mispeale teatas pukikohtunik Carlos Bernardes õigesti seisuks 15:0 šveitslase kasuks.

Järgmise punkti võitis Cobolli ja Bernardes oleks pidanud teatama seisuks 15:15, kuid eksis ja ütles hoopis 0:30 itaallase kasuks. Kohtuniku eksimus jäi kõikide asjaosaliste jaoks märkamatuks.

Wawrinka vähendas seejärel seisu 15:30 peale, ent Cobolli võitis kaks järgmist punkti ja murdis šveitslase servi, et minna setti 2:0 juhtima. Tegemist oli kogu kohtumise ainsa servimurdega.

Järelejäänud mängu jooksul hoidsid mõlemad mehed oma servi ning Cobolli teenis lõpuks 6:7 (6), 7:6 (4), 6:3 mänguvõidu.

Quite a bizarre situation earlier in the Wawrinka-Cobolli 3rd set.



Bernardes (probably distracted asking for something) called the score wrong in the 2nd game (0-30 instead of 15-15). Nobody noticed the error. Not even the players.



Ended up being the only break of the match. pic.twitter.com/Hjg2l6mLnM