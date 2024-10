Djokovic kaotas 19-aastasele tšehhile avaseti, aga võitis mängu

19-aastane Menšik servis kogu kohtumise jooksul 17 ässa ning realiseeris tema 7:6 (4) võiduga lõppenud avasetis oma ainsa murdevõimaluse. Kaks ülejäänud setti kuulusid aga Djokovicile 6:1, 6:4.

"Mängisime viimase hetkeni väga tasavägiselt," tõdes serblane võidu järel. "Mul oli õnne, et leidsin lõpuks oma servi, sain kirja paar ässa. Ma ei servinud esimese seti lõpus hästi ning kiire lõppmänguga õnnestus tal mäng enda kasuks pöörata. Alustasin teist setti väga hästi, surusime üksteist viimsele piirile ja see oli keeruline lahing."

Pärast avaseti kaotust võitis Djokovic teises setis oma esimeselt servilt mängitud 12-st punktist 11, kaks tundi ja 20 minutit kestnud matši jooksul sooritas serblane 24 äralööki ja tegi 26 lihtviga; Menšikule läks kirja 34 äralööki ja 43 lihtviga. "Ta on alles 19-aastane, tulevik on tema jaoks väga helge. Ta teab, et olen tema jaoks alati olemas, kui tal peaks nõu vaja olema. Olen tema arengut viimased kolm-neli aastat jälginud, oleme mänginud palju treeningsette ja see on alati lõbus olnud," lisas Djokovic noore vastase kohta.

Poolfinaalis läheb Djokovic kokku seitsmenda asetusega ameeriklase Taylor Fritziga, kes alistas reedel 6:3, 6:4 belglase David Goffini. Teises poolfinaalis kohtuvad esireket Jannik Sinner ning neljapäeval üllatuslikult Carlos Alcarazi alistanud 30. asetusega tšehh Tomaš Machac.