Neuville pikendas Hyundaiga lepingut

Hyundai rallimeeskond teatas, et MM-sarja üldarvestuses esikohal paiknev belglane Thierry Neuville jätkab nende ridades ka järgmisel aastal. Sellega ühtlasi kinnitati, et Hyundai jätkab MM-sarjas ka 2025. aastal.

Juuli lõpus kinnitas Hyundai autoralli MM-sarja võistkonna tiimijuht Cyril Abiteboul, et eestlane Ott Tänak jätkab nende tiimis ka järgmisel hooajal. Seega minnakse järgmisele hooajale vastu sarnaselt tänavusele, kus põhisõitjateks on Neuville ja Tänak.

"Meil on hea meel kinnitada, et nii Thierry Neuville kui Ott Tänak jätkavad 2025. aastal meie ridades," sõnas Abiteboul pressiteate vahendusel. "Selle duoga jätkamine näitab meie pühendumist MM-sarjale, kus jahime ka järgmisel aastal kolme tiitlit."

"Olen väga õnnelik, et Hyundaiga lepingut pikendasin. Motospordis pole väga palju partnerlusi, mis oleks sama kaua kestnud kui meie oma, oleme alates 2014. aastast koos suuri asju saavutanud," ütles Neuville. "Olen ennegi öelnud, et sellest tiimist on saanud minu jaoks teine perekond, meie ambitsioon ja motivatsioon on aastatega üha kasvanud. Oleks suur au, kui suudaksin sel hooajal nende ridades esimest korda sõitjate arvestuses MM-tiitli võita. Ootan põnevusega, mida tulevik toob."

Sel nädalal sõidetakse MM-sarjas Kreeka ralli.