Tänak sõidab MM-sarjas ka 2025. aastal

Tänak on hetkeseisuga ainus sõitja, kellel on Hyundai rallitiimiga leping järgmiseks hooajaks olemas. "Mõeldes järgmisele hooajale, on kõige tähtsam see, et Tänakul on meiega tulevaks aastaks leping olemas," rääkis Abiteboul Soome portaalile rallit.fi.

Tiimipealiku sõnul on ta Tänaku esitustega väga rahul, eriti pühapäevadel. "Vahet pole, mis on juhtunud reedel või laupäeval - Tänak on näidanud pühapäevadel oma sihikindlust. Oleme sellega väga rahul," kiitis Abiteboul Eesti rallisõitjat.

Samuti andis Abiteboul mõista, et soovivad ka Hyundai pikaaegse sõitja Thierry Neuville'ga uuel hooajal jätkata. "Thierryl on Hyundais pikk ajalugu. Usun, et ta ei ole veel suutnud enda täit potentsiaali näidata, mis puudutab just võite ja MM-tiitleid. Vaatame, mis sel aastal juhtub. Usun, et meil on ühine huvi temaga jätkata," kommenteeris Cyril Abiteboul.

Järgmine MM-ralli sõidetakse Soomes 1.-4. augustini. ERR-i spordiportaal kajastab ralli kulgu otseblogi vahendusel.