Toijala: Heiko Rannula on järgmise sammu astumiseks valmis

Eesti korvpallikoondise peatreener Jukka Toijala rääkis Vikerraadios Eesti korvpalli hetkeseisust ning ütles, et BC Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula on piisavalt hea treener, et mõnes rahvusvahelises liigas ilma teha, kuid eestlase jaoks võib uksest sissesaamine keeruliseks osutuda.

Sel hooajal nii Eesti-Läti liigas kui koduses kõrgliigas suurepärast vormi näidanud BC Kalev/Cramo pidi ühisliigas küll teise kohaga leppima, kuid pühkis Eesti meistriliiga play-off'is vastased kolm-null seeriavõitudega konkurentsist.

Toijala sõnul võiks Eesti liigas olla rohkem intriigi, kuid Cramo on samas lihtsalt liiga hea. "Kindlasti peab kiitma Cramot ja nende tervet meeskonda, treenereid ja taustajõude. Samas on natuke kurb, et tegelikult Cramo oli haavatud, seal olid mõned mängijad vigastatud ja natuke paneb mõtlema, et kui nüüd ei saa nende vastu hakkama, siis millal," ütles soomlane.

Kas Kalev/Cramo edu võib Eesti meistriliigale ohtlikuks kujuneda? "Meil on siin kõrval näited, Leedust Žalgiris – kindlasti riigi sees oleks hea, kui konkurentsi oleks ja tegelikult see, et meil on kõrge tasemega meeskonnad, peaks motiveerima muid arenema. Tartu rääkis ka häälekalt, et nüüd sellel aastal tahavad tiitlile mängida. Klubid mõtlevad ja otsivad lahendusi, kuidas Cramole vastu panna," sõnas Toijala.

Koondise peatreener ütles, et Kalev/Cramo juhendaja Heiko Rannula on teinud suurepärast tööd mitte ainult mängu ajal platsi ääres, vaid ka sellega, et on toonud kokku taustajõud, kes tegelevad muuseas tähelepanelikult ka mängijate füüsisega.

"Kui Cramo mehed terved on ja tulevad koondisesse, nad on valmis. [Füsioterapeut] Priit Lehismets väärib ka tunnustust," kiitis Toijala. "Aga samas ma ei ütleks, et kui tuleb Pärnust või Tartust või mujalt, et see vahe on suur. Samas on meie koondis tegelikult siin nelja aasta jooksul muutunud, 90 protsenti meie mängijatest mängivad välismaal."

BC Kalev/Cramo - Tartu Ülikool Maks & Moorits Autor/allikas: Priit Mürk / ERR

Kuna Eesti koondis koosneb enamasti välismaal mängivatest mängijatest, tekib küsimus, kas Eesti-Läti liiga on piisavalt kõrgetasemeline kasvulava. Toijala sõnul on ühisliiga hea ja valmistab mängijaid ette rahvusvahelisteks mängudeks. "Selles mõttes on see liiga kindlasti selline, kus mängijad peavad arenema, võtma järgmised sammud. See, et mängime koos lätlastega, on olnud väga kasulik," ütles koondise peatreener.

Ta ütles, et kaardistab jooksvalt potentsiaalikaid Eesti korvpallureid ning kodune kõrgliiga selles mõttes tema jaoks liigselt oluline pole. "Kui mängija tuleb noortekoondise programmist läbi ja mängib siin kohalikus liigas, kui ta terve on, ta peakski arenema. Seal on mõned nimed, kes on koondise piiri peal, aga samas läheb meie konkurents põhikoondisesse saamiseks kõvemaks ja vanemad mängijad kindlasti ei [loovuta kohti]," ütles Toijala.

"Ongi ju õige, et noored mängijad tulevad, aga lõpuks nad peavad ise võitlema selle koha peale," jätkas treener. "Küll need noored saavad võimalusi, kui nad on piisavalt head. See on sport ja kui tahame selle liiga taset tõsta ja tahame, et meie meeskonnad mängivad rahvusvahelistes liigades, siis seal on välismängijad. Kui tahame mängida FIBA Eurocupi või [Meistrite liiga] tasemel, siis meil on vaja tuua välismängijaid juurde. Nii on igal pool, on see Soome või Läti või Leedu."

Jukka Toijala Autor/allikas: FIBA

Kuigi mängijad paistavad platsil enam silma, võib Eesti korvpalli säravaimaks tõusjaks nimetada ka kolmel järjestikusel aastal Eesti meistriks tulnud Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannulat.

"Heiko on valmis minema ära ja võtma järgmise sammu. Pole ühtegi kahtlust, et ta on väga hea tasemega treener, ta on näidanud seda tulemustega. Kui vaadata tema mängijaid, kuidas nad hooaja sees arenevad ja kuidas meeskond areneb, siis saabki juhtuda, et paar meest on vigastatud ja nad mängivad veel kõrgel tasemel," ütles Toijala.

Samas ei ole eestlasest peatreeneri jaoks tingimata välismaiste liigade uksed pärani lahti. "Selle koha teenimine kuskil välismaal on väga keeruline. Ma tean kogemuste pealt, et neid pakkumisi ja huvi on kindlasti, aga kas reaalseid pakkumisi on laual? Neid ei tule nii, et ukse taga on mitu meeskonda ootamas," selgitas koondise treener.

"See, mida ta on teinud FIBA Eurocupis, mida ta on teinud siin Eesti-Läti liigas. Seda jälgitakse, kui tema meeskond mängib hästi Prometei vastu, kindlasti keegi paneb tähele. /.../ Ongi vaja näidata ennast rahvusvahelistel mängudel, Heiko on kindlasti piisavalt hea treener, aga see turg on keeruline ja kui sa lähed välisliigasse, siis tegelikult aega sul pole. Tulemuse peab kiiresti saama, muidu võib-olla nii, et kaks kuud ja oled jälle töötu," sõnas Toijala.

Toijala rääkis ka välismaal mängivatest eestlastest ning ütles, et lisaks NBA-sse jõudnud Henri Drellile, Euroliigas pallivatele Maik-Kalev Kotsarile ja Sander Raiestele ning Hispaania kõrgliigas arenguhüppe teinud Kristian Kullamäele väärib tunnustamist ka Matthias Tass.

Tass aitas just esmaspäeva õhtul oma koduklubi Oostende Filou Belgia meistritiitlini. Tass viskas finaalseerias Antwerpen Giantsi vastu keskmiselt 5,8 punkti ning haaras 2,3 lauapalli. Põhihooajal veetis ta väljakul keskmisel 20 minutit.

Lisaks tõi koondise peatreener välja veel Artur Konontšuki ning Janari Jõesaare – esimene leidis tema sõnul lõpuks omale väärika koduklubi ning Jõesaar tegi samuti suurepärase hooaja.