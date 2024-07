Eesti meeste korvpallikoondise treenerite tiimiga liitub Brett Nõmm

Alates 2023. aasta detsembrist Rapla meeskonda juhendav ning nad ka pronksile tüürinud 30-aastane Nõmm on treenerina töötanud nii meistriliiga klubide kui ka rahvuskoondiste juures. Rannula käekirjaga on ta tuttav kahest eelmisest hooajast, kui ta oli koondise uue peatreeneri kõrval abitreeneriks BC Kalev/Cramo meeskonnas.

"Bretti näol saab rahvuskoondis endale ambitsioonika abitreeneri, kes on ennast tõestanud klubikorvpallis ning ka noortekoondiste juures. Olles Brettiga varasemalt koos töötanud, siis julgen öelda, et koondise taustajõud saab endale olulise täienduse," sõnas koondise peatreener Rannula.

"Olen alati uhkusega Eestit esindanud ning kui tuli pakkumine asuda meeste koondise abitreeneriks, siis pikalt mõtlema ei pidanud. Annan endast parima, et koondise eesmärgid saaks täidetud," rääkis meeste korvpallikoondise uus abitreener Nõmm.

Meistriliiga treeneridebüüdi tegi Nõmm 2018/2019 hooajal, kui liitus Tallinna Kalev/TLÜ treenerite tiimiga, olles esmalt abitreeneri ning hiljem peatreeneri rollis. 2022. aasta suvel liitus Nõmm Kalev/Cramoga.

Rahvuskoondiste juures on Nõmm olnud abitreener Eesti naiste ning U-18 noormeeste korvpallikoondistel. Peatreenerina on ta juhendanud U-14 poiste koondist ning tänavu suvel on ta peatreeneriks U16 noormeeste koondisele.

Lisaks Nõmmele jätkab Heiko Rannula kõrval tööd rahvuskoondise senine abitreener Indrek Reinbok.