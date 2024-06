Rannula kahest ametikohast: järgmine aasta tuleb väga töine

Alates 2019. aasta oktoobrist Eesti meeste korvpallikoondist juhendanud Jukka Toijala lahkub peatreeneri kohalt ning siirdub Jaapani klubisse Yokohama B-Corsairs, kus ta hakkab tööle kaasmaalase Lassi Tuovi abitreenerina.

Seni koondises abitreeneri rollis olnud Heiko Rannula tõdes ERR-ile, et pakkumine rahvusmeeskonna peatreeneriks hakata tuli pigem ootamatult. "See kõik juhtus suhteliselt kiiresti, viimase paari nädala jooksul. Kindlasti veel kuu aega tagasi see jutuks ei olnud, aga kuna Jukka sai sellise võimaluse, siis ta andis mulle varakult teada ja sealt liikus kõik kiiresti edasi."

Rannula pole sel suvel teinud saladust oma soovist välisklubi juhendada. "Eks see oli ikkagi esimene eesmärk. Mul oli päris tõsiseid jutuajamisi mitmete välisklubidega, aga kahjuks või õnneks ühestki asja ei saanud. Olin kahevahel, et mis saab edasi ja siis tuli selline võimalus, mis on väga suur väljakutse."

Rannula hakkab tööle nii-öelda aknatreenerina ehk jätkab koondise kõrvalt klubitasandil Kalev/Cramo juhendamist. "See oli tänasel päeval ainuvõimalik otsus. Loomulikult olin valmis selleks, et kui ma ei leia Euroopast sobivat pakkumist, siis jätkan Kalevi treenerina. Rahvuskoondis ja Kalev kokku – see on tehtav ja ma loodan, et need kaks ametit mingil määral täiendavad teineteist."

"EM-finaalturniir on aasta kaugusel. See tähendab seda, et väga olulised mängud ja suvi on ees. Peame suvest maksimumi kätte saama, et oleksime novembriks valmis. See kõik muidugi tähendab, et järgmine aasta tuleb väga töine."

Oma senist nägu rahvuskoondis ei kaota. "Minul ja Jukkal on väga palju sarnaseid nägemusi, aga kindlasti on mul omad nõudmised. Suures pildis arvan, et see on pigem Jukka töö edasi viimine. Minu nägu hakkab väljakul rohkem silma paistma, aga miks ma selle pakkumise vastu võtsin seisnes selles, et Jukka oli rongi liikuma pannud. Nüüd on vaja tööd jätkata."