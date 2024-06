Eesti korvpallikoondise uueks juhendajaks saab Heiko Rannula

"Jukka panust sellesse, kus me täna meeste ja noormeeste korvpalliga oleme, ei saa alahinnata. Selgelt on toimunud kvaliteedi kasv. Soovime Jukkale edu treeneritöös ning täname teda panuse eest Eesti korvpalli. Heiko Rannula näol saab Eesti meeste korvpallikoondis endale noore ja ambitsioonika peatreeneri," sõnas Eesti Korvpalliliidu president Priit Sarapuu.

Toijala siirdub Jaapani klubisse Yokohama B-Corsairs, kus ta hakkab tööle kaasmaalase Lassi Tuovi abitreenerina. Toijala juhendas Eesti koondist 47 mängus ning tema eestvedamisel alistati ametlikes mängudes teiste seas Itaalia, Saksamaa, Sloveenia, Leedu ja Poola. Toijala suurimaks saavutuseks võib pidada 2022. aasta EM-finaalturniirile jõudmist.

"2022. aasta novembris oli meil korvpalliliidus konstruktiivne arutelu, kus avaldasin omapoolset soovi võimalusest töötada igapäevaselt klubikorvpallis. Uuendasime lepingut, et saaksin võimalusel töötada nii klubis kui ka rahvuskoondise juures, nii-öelda aknatreenerina. Paraku olen täna olukorras, kus mulle on pakutud rolli huvitavas projektis, mille olen otsustanud vastu võtta. Kahjuks ei võimalda antud pakkumine mul jätkata Eesti koondise peatreenerina," selgitas lahkumise tagamaid rahvuskoondise senine peatreener Jukka Toijala.

Jukka Toijala ja Heiko Rannula Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Otsus peatreeneri kohalt kõrvale astuda on olnud kõike muud kui lihtne. Viimased neli aastat on olnud suur au töötada Eesti koondise peatreenerina. Olen tänulik selle toetuse eest, mida olen saanud mängijatelt, treeneritelt, korvpalliliidu juhatuselt ja sekretariaadilt ning kogu Eesti korvpallirahvalt! Arvukad kohtumised saalis kui ka väljaspool saali on mulle meelde jäänud, kui oluline on eestlastele korvpall. Meie mäng - tõepoolest!", avaldas Toijala tänu Eesti korvpallirahvale.

Meeste korvpallikoondise peatreeneriks saab senine abitreener Heiko Rannula

Heiko Rannula alustas treeneritööga 2014. aastal Pärnu meeskonna abitreenerina ning 2016. aastal sai temast sama meeskonna peatreener. 2019. aastal võitis Rannula Pärnu meeskonnaga pronksi, 2021. aastal hõbeda ning 2022. aastal viis ta pärnakad ajaloolise Eesti meistritiitlini.

Rahvuskoondiste juures on Rannula olnud abitreeneri rollis U-20 noormeeste koondises ning juhendanud nii peatreeneri kui abitreenerina U-18 noormehi. Alates 2018. aastast on ta olnud Eesti meeste korvpallikoondise abitreener, seda nii Tiit Soku kui ka Jukka Toijala kõrval.

"Mul on suur au asuda tööle ning alustada uut peatükki oma treenerikarjääris rahvuskoondise peatreenerina. Jukka on teinud meeskonnaga väga head tööd ning tunnen suurt vastutust, et seatud eesmärgid saaks täidetud," lausus Rannula.

Rannula juhendas viimased kaks hooaega BC Kalev/Cramo meeskonda. Ülemöödunud hooajal jõudis Kalevi meeskond FIBA Euroopa karikasarjas nelja parema hulka ning krooniti ka Eesti meistriks. Eduka hooaja eest pälvis Rannula Eesti Vabariigi 2024. aasta spordipreemia.

Lõppenud hooajal võitis Rannula meeskond taas Eesti meistritiitli ning Eesti-Läti ühisliigas jõuti finaali. Rannula auhinnakappi kuuluvad ka Kalevi meeskonnaga võidetud kaks karikatiitlit viimasest kahest hooajast.

Rannula on mängijana esindanud aastatel 2002-2003 Eesti meeste korvpallikoondist. Tema 13 aastat kestnud mängijakarjääri jooksul tuli ta kahel korral Tartu meeskonna koosseisus Eesti meistriks ning karikavõitjaks.

Rannula asub meeste korvpallikoondise peatreeneri kohale alates 1. juulist 2024 ning leping on sõlmitud kuni 2025. aasta sügiseni. Esimest korda näeb ametlikus mängus Rannula juhendamisel mängivat Eesti koondist tänavu novembris, kui Eesti kohtub kahel korral EM-valiksarjas Poolaga.