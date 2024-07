Eesti meeste korvpallikoondis alustas suvist programmi

"Korvpallikodu eesmärk on jätkuvalt sama, mis ka möödunud aastatel – teha mängijatega kvaliteetne ettevalmistusprogramm selleks, et kui nad suve teises pooles liituvad koduklubidega, siis ollakse heas vormis. Teine eesmärk on meeskondlik ettevalmistus sügiseseks EM-valikaknaks, et vaadata üle taktikalisi käike," rääkis koondise peatreener Rannula.

"Kogu programmi teevad kaasa 12-14 mängijat, kes mängivad ka kontrollmängudes Jaapani ning Ukraina vastu. Lisaks nendele on 4-6 mängijat, kellel on oma individuaalne programm, kuid osalevad treeningutel, kus käime läbi nii rünnaku kui kaitse taktikad," andis peatreener Rannula ülevaate Korvpallikodus osalevatest mängijatest.

Eesti meeste korvpallikoondis peab sel suvel Korvpallikodu raames kaks kontrollmängu, kui esmalt kohtutakse 16. juulil Soomes suletud uste taga olümpiamängudeks valmistuva Jaapani koondisega. Teine mäng peetakse 27. juulil kell 18.00 Riias Ukraina koondise vastu. Kontrollmäng Ukrainaga toimub Rimi Olimpiskais Centris ja on pealtvaatajatele avatud.

Eesti meeste korvpallikoondise Korvpallikodu nimekiri:

Siim-Markus Post

Kasper Suurorg

Joonas Riismaa

Robert Valge

Leemet Böckler

Mikk Jurkatamm

Taavi Jurkatamm

Kregor Hermet

Mihkel Kirves

Gregor Kuuba

Artur Konontšuk

Matthias Tass

Kaspar Treier

Kristian Kullamäe

Maik-Kalev Kotsar

Sander Raieste

Janari Jõesaar

Siim-Sander Vene

Henri Veesaar

Peatreener: Heiko Rannula

Abitreener: Indrek Reinbok

Abitreener: Brett Nõmm

Füsioterapeut: Priit Lehismets

Füsioterapeut: Harvis Mill

Arst: Kaido Stroom