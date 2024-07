Eesti korvpallinoored avasid EM-il võiduarve

Eesti saavutas juba esimesel veerandajal selge edu, kuid kolmandal perioodil jõudsid bulgaarlased järele. Viimasel minutil olid tablool viigiseisud 63:63 ja 65:65, kuid Jorke Aavi vabavisked tõid Eestile siiski võidu.

Rasmus Andre viskas Eesti koondise resultatiivseimana 14 punkti, aga päris mitmed mehed jäid seitsme-kaheksa-üheksa punkti peale. Karl Markus Poom panustas 11 ja Simm-Marten Saadi kümne lauapalliga.

Eestil on nüüd D-grupis kirjas üks võit ja üks kaotus, sest avavoorus tuli tunnistada võõrustajate kolmepunktist paremust. Kaks järgmist päeva on vabad, teisipäeval jätkatakse Gruusia vastu, kel on praegu samuti kirjas võit ja kaotus.