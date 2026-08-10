Eesti U-16 korvpallikoondis jätkab võidulainel

Eesti asus juhtima 12:2 ja võitis avapoolaja kaheksa silmaga. Kolmandal perioodil lubati vastastel visata vaid seitse punkti ja edu kasvatati kindlaks. Lõpuks saadi võit 21 silmaga.

Mänguajad ja punktid jagunesid koosseisu vahel kaunis ühtlaselt: üheksa silma peal jäid pidama nii Bert Martin, Tom Laurimaa kui ka Marten Miilen. Austriast vastas samaga üknes Milija Rajic.

Eesti korvpallinoored on nüüd võitnud kõik kolm senist alagrupikohtumist: avamängus saadi jagu Ungarist 74:65 ja teises kohtumises Taanist 89:82.

Kindlasti lõpetab Eesti koondis alagrupi kahe parema hulgas, aga kas veerandfinaali jõutakse esimese või teisena, sõltub viimasest kohtumisest Suurbritanniaga.