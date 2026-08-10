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Eesti U-16 korvpallikoondis jätkab võidulainel

Korvpall
Korvpalli U-16 EM-i B-divisjon. Eesti - Austria
Korvpalli U-16 EM-i B-divisjon. Eesti - Austria Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti kuni 16-aastaste korvpallikoondis alistas Põhja-Makedoonias toimuval omaealiste B-divisjoni EM-turniiril Austria 66:45 (17:15, 17:11, 17:7, 15:12) ja kindlustas koha veerandfinaalis.

Eesti asus juhtima 12:2 ja võitis avapoolaja kaheksa silmaga. Kolmandal perioodil lubati vastastel visata vaid seitse punkti ja edu kasvatati kindlaks. Lõpuks saadi võit 21 silmaga.

Mänguajad ja punktid jagunesid koosseisu vahel kaunis ühtlaselt: üheksa silma peal jäid pidama nii Bert Martin, Tom Laurimaa kui ka Marten Miilen. Austriast vastas samaga üknes Milija Rajic.

Eesti korvpallinoored on nüüd võitnud kõik kolm senist alagrupikohtumist: avamängus saadi jagu Ungarist 74:65 ja teises kohtumises Taanist 89:82.

Kindlasti lõpetab Eesti koondis alagrupi kahe parema hulgas, aga kas veerandfinaali jõutakse esimese või teisena, sõltub viimasest kohtumisest Suurbritanniaga.

Toimetaja: Siim Boikov

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