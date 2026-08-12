U-16 korvpallikoondis pidi EM-il vastu võtma esimese kaotuse

Eesti haaras mängu alguses eduseisu ja juhtis esimese veerandaja järel, kuid Suurbritannia suutis enne avapoolaja lõppu järele tulla. Teisel poolajal kontrollisid britid mängutempot ning viimase veerandi alguses oli vahe juba 14 punkti.

Elijah Imevbore viskas võitjate parimana 22 punkti, lisaks hankis üheksa lauapalli. Eesti särgis tõusis esile Kaur Otto Taldrik, kelle arvele kogunes 20 punkti. Tom Laurimaa ja Marten Miilen lisasid vastavalt 15 ja 12 punkti.

Eesti saavutas D-alagrupis kolme võidu ja ühe kaotusega Suurbritannia (3-1) järel teise koha. Turniiri jätkatakse neljapäeval, kui minnakse veerandfinaalis vastamisi Rootsiga, kes läbis C-alagrupi nelja võidu ja ühe kaotusega. Selle kohtumise võitjat ootab poolfinaalis kas Horvaatia või Holland.