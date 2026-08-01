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Leedu alistanud U-18 korvpallikoondis jõudis EM-il üheksanda koha mängu

Korvpall
Eesti U-18 korvpallikoondis
Eesti U-18 korvpallikoondis Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti noormeeste U-18 korvpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistlustel Leedu ning läheb üheksanda koha mängus vastamisi Serbia esindusega.

Balti riikide vastasseis algas tasavägiselt ning avapoolajal saavutas suurima edu Leedu, kes alustas mängu viie järjestikuse punktiga. Poolajapausile mindi leedukate 37:35 eduseisul, kuid Eestil õnnestus kolmanda veerandi lõpus ohjadest haarata ja otsustavale veerandile mindi vastu 58:54 eduseisul.

Eestlased saavutasid viis minutit enne mängu lõppu kümnepunktilise edu, mis kasvas viimastel minutitel ühel hetkel ka 16-punktiliseks. Lõpusireeni kõlades jäi tabloole Eesti 80:69 (24:22, 11:15, 23:17, 22:15) võit, mis viib koondise EM-i üheksanda koha mängu.

Üleplatsimeheks kerkis Kaunase Žalgirise süsteemi kuuluv Sten Adamson, kes viskas 27 ja poole minutiga 25 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 2/4, vabavisked 9/10) ja lisas sellele kuus lauapalli, neli vaheltlõiget ja kaks resultatiivset söötu. Roman Avdejevi arvele jäi 11 punkti ja kaheksa lauda. Leedu parim oli 18 punkti visanud Dovydas Jakstonis.

Eesti mängib üheksanda koha eest Serbiaga, kes teenis Taani üle 70:54 (16:11, 19:11, 21:16, 14:16) võidu. Võitjate eest tegi tugeva esituse ääremees Nikola Karalic, kes lisas 20 punktist ja 11 lauapallist koosnevale kaksikduublile veel neli vaheltlõiget ja kolm korvisöötu. Andrej Bjelic lisas omalt poolt 14 silma, viis lauda ja neli korvisöötu.

Üheksanda koha mäng toimub pühapäeva õhtupoolikul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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