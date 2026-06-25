X!

Rannula MM-valikmängude eel: tunnetus ja rütm võtavad aega

Korvpalli Eesti koondis
Heiko Rannula
Heiko Rannula Autor/allikas: Eesti Korvpalliliit
Korvpalli Eesti koondis

Eesti meeste korvpallikoondis valmistub juulis toimuvateks MM-valikmängudeks, kui reedel minnakse Unibet Arenal vastamisi Lätiga. Peatreener Heiko Rannula ütles ERR-ile, et lõunanaabritega mängides on mängijatel vaja tunnetus kätte saada.

Eesti koondis alustas Tallinnas treeninglaagrit tugeva koosseisuga, üle pika aja said koondisega liituda ka vigastusest taastunud keskmängija Maik-Kalev Kotsar ning USA üliõpilasliigas vinge hooaja teinud Stefan Vaaks.

"Tore on näha mingeid poisse üle pika aja ja mingeid poisse uuesti. Meile on väga oluline, et teatud isiksused ja persoonid on ka kohal. On väga huvitav näha, kuidas kokku klapime," ütles peatreener Rannula ERR-ile.

"Ütleme ausalt, me ei ole liiga palju meeskonnaga trenne teinud, toores värk. Peab ütlema, et mängijad on olnud professionaalsed, isegi need, kel paus pikem on olnud. Vorm on okei, lihtsalt tunnetus ja rütm võtavad natuke aega. Selle pärast on see Läti mäng vahel, et saaks natuke sättida," lisas juhendaja. "Kuna see on suve esimene mäng, tahame saada mingi mängurütmi kätte, proovida mingeid koosseisusid. Teatud mängijatel on piisavalt pikk paus olnud, nad saavad ka tunde kätte. Selge on see, et Eesti - Läti läheb alati mänguks."

Öösel vastu neljapäeva sai Henri Veesaarest kolmas eestlane, kes NBA-sse jõudnud, kui Atlanta Hawks võttis keskmängija draft'i 52. valikuga. "Me kõik elame talle kaasa, teame, kui tähtis see on. On igasuguseid mõtteid ja versioone sellest, mis on hea ja mis on halb, aga kokkuvõttes on üks samm tehtud ja ta on valitud. Kõik sõltub temast endast, ainult rõõm ja elame kaasa!" ütles koondise peatreener.

Mida arvas Rannula sellest, et Veesaar valiti hoopis talendikorje lõpus, kuigi keskmängijat ennustati pikalt esimese valikuvooru lõppu. "See äri seal on väga karm, palju inimesi, kes sellest räägivad. Kui hakkad seda kõike enda sisse võtma, siis tundubki lõpuks, et tohutu segadus on. Aga tegelikult on see nii suur äri, kõik tunnevad huvi ja lõpuks pannakse see tagatubades teistmoodi paika," vastas treener.

Eesti koondis võõrustab reedel Lätit ning 3. juulil MM-valiksarja raames Sloveeniat, kolm päeva hiljem minnakse võõrsil vastamisi Tšehhiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

14:57

Rannula MM-valikmängude eel: tunnetus ja rütm võtavad aega

14:22

Vaaks: au on Eesti koondist esindada

10:57

Barcelona alistanud Valencia tuli teist korda Hispaania korvpallimeistriks

06:25

Pikalt NBA draft'is oodanud Henri Veesaar liitub Atlanta Hawksiga

24.06

Henri Veesaar ei osutunud NBA draft'i avavoorus valituks Uuendatud

23.06

Kapten Peemot jätkab Keila ridades

23.06

Eesti korvpallinoored hakkavad valmistuma A-divisjoni EM-iks

23.06

NBA suurtehing: Miami Heat sai enda ridadesse Giannis Antetokounmpo

22.06

Bigbank/Kalev täieneb ameeriklasest tagamängijaga

22.06

Gregor Kuuba pikendas Bigbank/Kaleviga lepingut

22.06

Taas Poola meistriks tulnud Rannula: elu kõige raskem hooaeg

22.06

Thunder sai Atlantalt talendika ääre eest talendikorje valikuid juurde

21.06

Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

21.06

Killing jätkab Bigbank/Kalevi meeskonna abitreenerina

20.06

Biberovici võiduvise viis Fenerbahce kolmandat korda järjest meistriks

videod

sport.err.ee uudised

16:15

Eesti saadab motokrossi juunioride MM-ile 15 tulevikulootust

15:40

Prantsusmaal uppus kuumalaine eest jahutust otsinud tippjalgpallur

14:57

Rannula MM-valikmängude eel: tunnetus ja rütm võtavad aega

14:22

Vaaks: au on Eesti koondist esindada

13:44

U-17 jalgpallikoondis alustab Soomes toimuvat Balti turniiri

13:11

F1 piloodid võivad Austrias jahutussüsteemi kanda

12:36

Malõgina loovutas paarilisega veerandfinaalis vaid kaks geimi

12:09

Kreeka testikatsel oli kiireim Neuville, Virves heas hoos

11:33

Šotimaa peatreener: arvan, et läheme koju

10:57

Barcelona alistanud Valencia tuli teist korda Hispaania korvpallimeistriks

10:22

Tšehhi EuroMoto etapile suunduv Soomer: nagu läheks koju

09:45

TÄNA OTSE | E-alagrupis selgub lõplik paremusjärjestus

09:11

Ojakäär alistas Claremontis neljanda asetusega serblase

08:35

Jegers alustas golfi individuaalsel EM-il esikümnes

07:58

Šveits võitis alagrupi, Promise David lõi värava Uuendatud

loetumad

07:58

Šveits võitis alagrupi, Promise David lõi värava Uuendatud

06:25

Pikalt NBA draft'is oodanud Henri Veesaar liitub Atlanta Hawksiga

07:39

Brasiilia saatis Šotimaa kuristiku servale Uuendatud

24.06

Loena Hendrickx kuulutas karjääri lõppenuks

24.06

Kanadalast raskelt vigastanud Katari poolkaitsjale määrati võistluskeeld

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

07:37

Mehhiko sammus hooga 32 hulka, edasipääsuga üllatas Lõuna-Aafrika Uuendatud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

23.06

Portugal sai viieväravalise võidu, Ronaldo võttis Eusebiolt krooni

24.06

Inglismaal jäid vastuolulise otsusega mängus Ghanale väravad löömata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo