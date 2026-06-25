Rannula MM-valikmängude eel: tunnetus ja rütm võtavad aega

Eesti koondis alustas Tallinnas treeninglaagrit tugeva koosseisuga, üle pika aja said koondisega liituda ka vigastusest taastunud keskmängija Maik-Kalev Kotsar ning USA üliõpilasliigas vinge hooaja teinud Stefan Vaaks.

"Tore on näha mingeid poisse üle pika aja ja mingeid poisse uuesti. Meile on väga oluline, et teatud isiksused ja persoonid on ka kohal. On väga huvitav näha, kuidas kokku klapime," ütles peatreener Rannula ERR-ile.

"Ütleme ausalt, me ei ole liiga palju meeskonnaga trenne teinud, toores värk. Peab ütlema, et mängijad on olnud professionaalsed, isegi need, kel paus pikem on olnud. Vorm on okei, lihtsalt tunnetus ja rütm võtavad natuke aega. Selle pärast on see Läti mäng vahel, et saaks natuke sättida," lisas juhendaja. "Kuna see on suve esimene mäng, tahame saada mingi mängurütmi kätte, proovida mingeid koosseisusid. Teatud mängijatel on piisavalt pikk paus olnud, nad saavad ka tunde kätte. Selge on see, et Eesti - Läti läheb alati mänguks."

Öösel vastu neljapäeva sai Henri Veesaarest kolmas eestlane, kes NBA-sse jõudnud, kui Atlanta Hawks võttis keskmängija draft'i 52. valikuga. "Me kõik elame talle kaasa, teame, kui tähtis see on. On igasuguseid mõtteid ja versioone sellest, mis on hea ja mis on halb, aga kokkuvõttes on üks samm tehtud ja ta on valitud. Kõik sõltub temast endast, ainult rõõm ja elame kaasa!" ütles koondise peatreener.

Mida arvas Rannula sellest, et Veesaar valiti hoopis talendikorje lõpus, kuigi keskmängijat ennustati pikalt esimese valikuvooru lõppu. "See äri seal on väga karm, palju inimesi, kes sellest räägivad. Kui hakkad seda kõike enda sisse võtma, siis tundubki lõpuks, et tohutu segadus on. Aga tegelikult on see nii suur äri, kõik tunnevad huvi ja lõpuks pannakse see tagatubades teistmoodi paika," vastas treener.

Eesti koondis võõrustab reedel Lätit ning 3. juulil MM-valiksarja raames Sloveeniat, kolm päeva hiljem minnakse võõrsil vastamisi Tšehhiga.