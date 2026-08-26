Rannula tahab Ungaris tempot kontrollida: kui emotsiooni üles lased, on raske

Eesti korvpallikoondis jõudis valiksarjas teise faasi kolme võidu ja kolme kaotusega. L-grupis on sama tulemusega veel Sloveenia, neljapäevane kodumeeskond Ungari ja Rootsi.

Koondise peatreener Heiko Rannula tegi Miskolcis mängueelsel õhtul treeningu alguses meeste peale veidi kurjemat häält. "Tavaline mängueelne treening: kõige paremat minekut kohe ei leitud, eks mäng on mõtetes, natuke hoitakse oma kehasid ja siis kukub välja selline unine olek. Eks seda on enne nähtud ja kogemuste pealt võib öelda, et head mängud ongi pigem tulnud kehva trenni pealt," muheles Rannula ERR-iga rääkides.

"Liikumised on kõik juba läbi tehtud asjad, aga teades nende kaitset, proovisime neid olukordi läbi mängida ja sealt omad asjad kätte saada," iseloomustas Rannula kolmapäevast trenni. "Paar asja oleme siin suve jooksul juurde võtnud. Ootan seda, et oleme kaitses natuke tihedamalt kui treeningmängudes ja rünnakul ka: meil on omad tugevused, teame enam-vähem, keda nende poolt rünnata. Tahaks korralikku, stabiilset mängu," tõdes koondise loots.

Rannula sõnul peab võõrsilmängus eriliselt silma peal hoidma neljal mehel. Ungari saab kasutada Euroliigas Valencia ridades pallivat 211 cm pikka Nate Reuversit, Zoltan Perl on valiksarjas visanud keskmiselt lausa 19,2 punkti ning mängujuht Adam Somogyi lõi suve alguses käed Bilbao Basketiga.

"Neil on väga hea mängujuht ja kaks väga heal tasemel pikka, väga liikuvad pikad, oskavad palliga mängida ja väljast visata, see kombo on väga tugev. Pluss Perl tagaliinis, keda on väga ebamugav kaitsta. Need neli meest on vaja meil kontrolli alla saada, kindlasti ei tohi me neid koduväljakul jooksma lasta," kinnitas Rannula. "Võõrsilmängudes on alati see, et saal on täis ja kui lased neil emotsiooni kohe üles saada, on mäng raske. Peame tempot kontrollima ja pallikaotusi vältima. Alati ka lauavõitlus: palju viskavaid kolmeseid, saame laua kätte ja sealt kiirrünnakuid ka," loetles Rannula Eesti võimalusi.

Kuigi kodumäng Soome vastu ootab juba pühapäeval, siis Rannula kedagi Ungari vastu spetsiaalselt hoidma ei hakka. "Kindlasti minuteid paberil paika ei pane. Eks me teame, kes meil põhijõudu kannavad, aga me ei ole kindlasti viie-kuue mehe sats. Arvestame vähemalt kümne mehega. Meil on erinevad valikud, saame mängida pika või lühikese koosseisuga, aga selge see, et kate-kattes mängijaid meil liiga palju ei ole, nemad peavad seal ühel hetkel väljakul olema," tõdes koondise juhendaja.

Nii Ungari kui ka Soome mängude ülekannet näeb ERR-i kanalitel.