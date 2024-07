Üheksa järjestikust geimi kaotanud Swiatek langes Wimbledonis konkurentsist

Poola tennisetäht murdis 42 minutit kestnud avasetis kuuendas geimis ning suutis siis üheksandas geimis päästa kolm Putintseva murdepalli.

Teises setis hoidis Swiatek esimesel katsel oma servi, aga siis järgnes Moskvas sündinud 29-aastase Kasahstani tennisisti võimas etteaste: Putintseva võitis koguni järgmised üheksa geimi, lubades sealjuures kolmanda seti esimese nelja geimi jooksul Swiatekile kokku kolm punkti.

Putintseva lõpetas täpselt kaks tundi kestnud kohtumise kolmanda matšpalliga ning jõudis Wimbledonis esmakordselt neljandasse ringi. Neljal korral Prantsusmaa lahtised võitnud ja ka USA-s slämmivõitjaks kroonitud Swiatek pole Wimbledonis suutnud kunagi veerandfinaalist kaugemale jõuda.

Phenomenal Putintseva @PutintsevaYulia upsets world No.1 Iga Swiatek 3-6, 6-1, 6-2 in a stunning performance to advance to the fourth round! #Wimbledon pic.twitter.com/lUquT4mBDH