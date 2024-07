Lajal: lahkun Wimbledonist pea püsti

"Elu muutub kiirelt. Mõni nädal tagasi mõtlesin, miks ma pean tulema murule ja täna mängisin maailma kõige maagilisemal väljakul, Wimbledoni keskväljakul, hull värk," kommenteeris Lajal ühismeedias.

"Milline au on võistelda nii imelises kohas nii uskumatus atmosfääris ühe maailma parema vastu. Lahkun Wimbledonist pea püsti ja ootan järgnevaid väljakutseid. Õnnitlused, Carlos Alcaraz, loodan, et kaitsed oma tiitlit."

"Samuti suur tänu teile kõigile toetuse eest, mida täna ja terve eelmise nädala sain, see on olnud ebareaalne. Uhke on olla eestlane," jätkas Lajal.

"Ja lõpuks ja kindlasti mitte vähem tähtis - aitäh mu perele, sõpradele ja sponsoritele, et nad minusse usuvad ja mu treener Karl Kiurile [Karl Kiur Saar - ERR], kes mu päästis. Te olete parimad."

Lisaks tänas eestlane teda turniiri päevil võõrustanud Laura ja Mark Laurence'it. "Kohtumiseni järgmisel aastal, SW19 [Wimbledoni postikood], oled mind hästi kohelnud," lõpetas eestlane.

Lajali postitust Instagramis kommenteeris ka Alcaraz ise. "Sa pead hoidma pea püsti! Olen üsna kindel, et see ei jäänud viimaseks korraks," kirjutas hispaanlane.