Murray langetab Wimbledonis osalemise kohta otsuse viimasel hetkel

Kahel korral Wimbledoni üksikmänguturniiri võitnud 37-aastane šotlane, kes kavatseb aasta lõpus karjääri lõpetada. käis eelmisel nädalal seljaoperatsioonil ning on nüüd treeningutele naasnud. Mängud Wimbledoni põhiturniiril algavad esmaspäeval, põhitabel loositakse reedel.

"Ootan viimase hetkeni, et näha, kas olen võimeline mängima - olen selle välja teeninud," rääkis 2013. ja 2016. aastal kodupublikut rõõmustanud Murray. "Ei ole selge, kas olen sajaprotsendiliselt võimeline mängima või üldse mitte võimeline mängima. Ütleksin siiski, et on tõenäolisem, et ma ei saa üksikmänguturniiril osaleda," tõdes šotlane.

Murray kavatses Wimbledonis osaleda nii üksik- kui paarismänguturniiril, kus ta pidi väljakut jagama oma venna Jamiega. Vennad ei ole kodusel slämmiturniiril varem koos paarismängus osalenud; paarismänguturniir algab kolmapäeval, mis jätaks Murrayle taastumiseks rohkem aega.

"Võib-olla on asi mu egos, aga usun, et väärin võimalust oma otsus langetada täiesti viimasel hetkel. Olukord on keeruline ja veel keerulisemaks teeb selle fakt, et tahan veel ühe korra Wimbledonis mängida. Tahan, et mul oleks see võimalus," rääkis endine esireket.